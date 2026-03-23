Zwei Grazer Integrationsprojekte erhalten 52.800 Euro

In Graz werden neue Mittel für Integrationsangebote bereitgestellt: 52.800 Euro fließen in Projekte für Menschen mit Migrations- und Fluchtbiografie. Zwei Vereine profitieren besonders.

Die Stadt Graz stellt 52.800 Euro für integrationsfördernde Angebote bereit. Die Mittel sind für Menschen mit Migrations- und Fluchtbiografie vorgesehen. Der Beschluss dazu wurde mehrheitlich angenommen. „Integrationsmaßnahmen 52.800 Euro fließen in integrationsfördernde Angebote für Menschen mit Migrations- und Fluchtbiografie. So erhält der Verein IKEMBA, der sich für soziale Intergration stark macht, rund 36.000 Euro. IKEMBA bietet Begleitung, Sprach- und Kulturdolmetsch, Beratung, Kommunikationskurse zur Alltagsbewältigung, Exkursionen zu Behörden und sozialen Einrichtungen sowie Vernetzungsarbeit an. Zebra wiederum bietet interkulturelle Beratung und Betreuung an und erhält dafür 16.500 Euro. Beschluss: mehrheitlich angenommen“, so die Stadt Graz.

Zwei Vereine im Fokus

Der Großteil der Förderung geht an den Verein IKEMBA, der rund 36.000 Euro erhält und sich für soziale Integration einsetzt. Ergänzend dazu bekommt der Verein Zebra 16.500 Euro für interkulturelle Beratung und Betreuung. Beide Organisationen bieten damit Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen des Alltags an.