Graz würdigt Engagement: „Ohne Sie würde unsere Stadt nicht funktionieren“

Im Grazer Rathaus sind langjährige Mitarbeiter der Holding Graz geehrt worden. Rund 50 Jubilaren wurden für ihren Einsatz gewürdigt - mit klaren Worten des Dankes und einem besonderen Empfang.

Ein besonderer Moment für rund 50 Mitarbeiter der Holding Graz: Am Freitag, dem 20. März 2026, wurden sie im Gemeinderatssitzungssaal des Grazer Rathauses empfangen. Anlass war ihre langjährige Tätigkeit im Dienst der Stadt. Im Mittelpunkt stand dabei etwas, das im Arbeitsalltag oft zu kurz kommt – Wertschätzung. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) nutzte die Gelegenheit, um genau das nachzuholen.

„Ohne Sie würde unsere Stadt nicht funktionieren“

Kahr machte deutlich, wie wichtig der Einsatz der Geehrten für Graz ist. „Im täglichen Tun bleibt oft kaum Zeit für das Zwischenmenschliche, für Begegnungen“, sagte sie. Umso wichtiger sei es, innezuhalten und Danke zu sagen. Besonders betonte sie die Bedeutung des Zusammenhalts: „Aber ohne Sie würde unsere Stadt nicht funktionieren. Deshalb möchte ich Ihnen von Herzen für Ihre Treue danken und Sie bitten: Halten Sie zusammen, das ist unser größter Trumpf!“

Stadt läuft durch ihren Einsatz

Auch aus der Holding selbst kamen klare Worte der Anerkennung. Vorstandsdirektorin Alice Loidl unterstrich gemeinsam mit weiteren Führungskräften die zentrale Rolle der Mitarbeiter. „Ihr alle haltet die Stadt am Laufen – von der Straßenerhaltung über den Winterdienst bis hin zum Grünraum. Dass ihr ausgezeichnete Arbeit leistet, wissen die Grazer mittlerweile sehr wohl – das zeigen die tollen Werte der letzten Kundenbefragung.“ Damit wurde einmal mehr sichtbar, wie vielfältig die Aufgabenbereiche sind, die täglich für ein funktionierendes Graz sorgen.

Urkunden und persönlicher Austausch

Neben den Dankesworten erhielten alle Geehrten eine Urkunde sowie ein Erinnerungsfoto. Damit blieb die Veranstaltung nicht nur symbolisch, sondern auch persönlich greifbar. Zum Abschluss klang die Feier bei einem gemütlichen Beisammensein im Stadtsenatssitzungssaal aus.