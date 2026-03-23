Baustelle sorgt für Änderungen bei Grazer Öffi-Linie

In Graz kommt es bei der Buslinie 39 zu einer Umleitung. Grund sind Bauarbeiten und eine Straßensperre. Welche Haltestellen betroffen sind und was sich für dich ändert, liest du hier.

Wegen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten sowie der Sperre der Kreuzgasse wird die Buslinie 39 in Graz umgeleitet, teilt die Holding Graz mit. Betroffen ist ausschließlich die Fahrtrichtung Urnenfriedhof. Die Änderung gilt von Montag, 30. März 2026, ab 4.30 Uhr bis Freitag, 3. April 2026, bis 14 Uhr.

Neuer Fahrweg der Linie

Die Busse fahren ab der Haltestelle Richard-Wagner-Gasse nicht wie gewohnt weiter. Stattdessen wird die Linie über die Körblergasse und die Humboldtstraße zur Haltestelle Wormgasse geführt. Für dich bedeutet das: Der gewohnte Streckenverlauf ändert sich in diesem Zeitraum deutlich.

Diese Haltestellen entfallen

Durch die Umleitung können zwei Haltestellen nicht angefahren werden. Konkret betrifft das die Stationen Grillparzerstraße sowie Franckstraße/Margaretenbad. Wenn du dort normalerweise ein- oder aussteigst, musst du auf Alternativen ausweichen.

Ersatzhaltestellen eingerichtet

Damit du trotzdem ans Ziel kommst, werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Haltestelle Grillparzerstraße befindet sich vorübergehend auf Höhe des Hauses Körblergasse Nr. 53. Für die Haltestelle Franckstraße/Margaretenbad wird ein Ersatz bei Körblergasse Nr. 33 eingerichtet.