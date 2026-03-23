Graz: 41-Jähriger schlägt nach Diebstahl auf Detektiv ein

Montagnachmittag, dem 23. März, nahm der Vorfall im Grazer Bezirk Lend seinen Anfang. „Kurz nach 15 Uhr bemerkte ein 51-jähriger Ladendetektiv den Mann beim Diebstahl auf frischer Tat“, so die Polizei. Der Verdächtige wurde angesprochen und soll in ein Büro begleitet werden. Dazu kommt es jedoch nicht. „Als der Detektiv den Tatverdächtigen in ein Büro begleiten wollte, verweigerte dieser die Mitwirkung“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark. Der Mann versucht stattdessen, das Geschäft zu verlassen. Der Detektiv hält ihn am Rucksack fest, um ihn daran zu hindern.

Plötzlich wurde der Mann gewalttätig

In der Folge wird der 41-Jährige handgreiflich. „In weiterer Folge attackierte der 41-Jährige den Detektiv mit Faustschlägen und Tritten“, heißt es von der Polizei. Der Detektiv kann den Angriffen ausweichen. Nachdem der Mann zu Boden gebracht wird, versucht er erneut, sich mit Schlägen und Tritten zu befreien und bedroht den Detektiv mit dem Umbringen. „Der Mann wurde schließlich festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert“, so die Polizei abschließend.