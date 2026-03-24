Nach Attacken: „Habe große Angst, mit meinem Hund spazieren zu gehen“

Ein freilaufender Hund hat kürzlich in St. Leonhard eine Grazerin und ihren Vierbeiner attackiert. Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall. Eine Hundebesitzerin stuft die Situation als "unberechenbar und gefährlich" ein.

Im Grazer Bezirk St. Leonhard ist es in den letzten Wochen mehrfach zu schweren Vorfällen mit freilaufenden, nicht kontrollierten Hunden gekommen. „Ein Mann führt seine Hunde regelmäßig ohne Leine spazieren, obwohl diese bereits wiederholt andere Hunde angegriffen haben. Dabei kam es nicht nur zu gravierenden Verletzungen bei Hunden – ein Hund hat einen Angriff nur knapp überlebt – sondern auch Menschen wurden verletzt“, berichtet eine Anrainerin gegenüber 5 Minuten. Zu eben diesem besonders schwerwiegenden Vorfall kam es Ende Februar. Bei einem Spaziergang beim Tegetthoffplatz wurde der Hund Oskar plötzlich von einem frei laufenden Hund attackiert, der zu einem Mann mit vier Hunden gehörte. Beim Versuch, Oskar zu retten, wurde seine Besitzerin selbst in die Hand gebissen, während der Halter seine Tiere offenbar nicht unter Kontrolle bringen konnte.

Hundebesitzer bereits amtsbekannt

Oskar musste wegen schwerer Bissverletzungen notoperiert werden und trägt noch die Folgen der Attacke. Die Grazerin und ihr Partner erstatteten anschließend Anzeige bei Polizei und Veterinäramt. Der Hundehalter ist bereits wegen Verstößen gegen Leinen- und Maulkorbpflichten bekannt, heißt es in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Laut den Behörden werde an einer Lösung gearbeitet, Maßnahmen seien aber bisher an der fehlenden Kooperation des Mannes gescheitert.

Anrainern: „Situation ist unberechenbar und gefährlich“

Der Vorfall gibt Anrainern und Hundebesitzern Anlass zu Sorge. „Ich wohne selbst in dieser Gegend und gehe mit meinem Hund in genau den Park, in dem diese Attacken passiert sind“, so eine Grazerin gegenüber 5 Minuten. „Aktuell habe ich große Angst, mit meinem Hund spazieren zu gehen, da die Situation unberechenbar und gefährlich ist“, führt sie weiter aus. Besonders beunruhigt die Hundebesitzerin auch, dass trotz der Vorfälle bislang offenbar keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen wurden.