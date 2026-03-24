Neuer Stadtplan zeigt Hilfsangebote für psychische Gesundheit in Graz

Wer psychische Unterstützung sucht, steht oft vor der Herausforderung, passende Anlaufstellen zu finden. Genau hier setzt der neue digitale Stadtplan der Stadt Graz an, der zahlreiche Beratungs- und Hilfsangebote übersichtlich zusammenführt. „Wer Unterstützung braucht, sollte nicht zuerst lange suchen müssen. Der neue Grazer Stadtplan Seelische Gesundheit zeigt, welche Angebote es in Graz gibt und wie man sie erreichen kann“, erklärt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer.

©Stadt Graz/Fischer Gesundheitsstadtrat Rober Krotzer: „Psychische Gesundheit ist eine gemeinsame Aufgabe“

Viele zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen

Hintergrund ist, dass psychische Belastungen zunehmen, viele Betroffene aber weiterhin zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Stadt Graz setzt daher seit Jahren verstärkt auf Aufklärung und Sichtbarkeit. „Viele Menschen kämpfen mit psychischen Belastungen, aber vielen fällt es schwer, darüber zu sprechen. Deshalb ist es so wichtig, Hilfsangebote sichtbar zu machen und zu zeigen: Niemand muss mit seinen Sorgen allein bleiben“, betont Eva Winter, Leiterin des Grazer Gesundheitsamtes. Der Stadtplan ist Teil eines umfassenderen Ansatzes, der auch die Arbeit der Gesundheitsdrehscheibe Graz widerspiegelt. Diese unterstützt Menschen dabei, sich im Gesundheits- und Sozialsystem zurechtzufinden.

„Psychische Gesundheit ist eine gemeinsame Aufgabe“

„Gesundheit entsteht nicht nur im Behandlungszimmer. Manchmal braucht es Beratung, Unterstützung im Alltag oder einfach jemanden, der zeigt, wohin man sich wenden kann“, so Psychologe Benjamin Willfort. Auch der Austausch zwischen Einrichtungen spielt eine zentrale Rolle: Beim Runden Tisch zur psychosozialen Versorgung beraten Fachleute regelmäßig über Verbesserungen. Für Krotzer zeigt sich darin die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen: „Psychische Gesundheit ist eine gemeinsame Aufgabe. In Graz arbeiten viele engagierte Einrichtungen daran, Menschen zu unterstützen. Der Stadtplan hilft dabei, dieses Netzwerk sichtbar zu machen und so beim ersten Schritt zu unterstützen.“