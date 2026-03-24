Grazer Forschung: KI hilft bei Suche nach neuen Medikamenten

In Graz tüfteln Forschende an neuen Wegen zur Medikamentenentwicklung und setzen dabei auf künstliche Intelligenz. Das spart Zeit, reduziert Risiken und könnte die Forschung grundlegend verändern.

Ein Chemielabor voller heikler Pulver und Flüssigkeiten gilt oft als Ausgangspunkt für neue Medikamente. Um Wirkstoff-Moleküle zu entdecken, braucht es meist komplexe Reaktionsketten – oft mit problematischen Substanzen. Doch es geht auch anders: Die Elektrochemie nutzt Elektronen, um Reaktionen gezielt auszulösen. So entstehen neue Moleküle, die später in Medikamenten stecken könnten. Was einfach klingt, ist in der Praxis allerdings alles andere als das.

Ein Puzzle mit vielen Teilen

„Es ist wie ein hochkomplexes Puzzle. Wir müssen eine Vielzahl von Parametern optimieren“, erklärt Gabriele Laudadio vom Institut für Chemie der Universität Graz. Die richtige Elektrode, die passende Stromstärke – viele Faktoren müssen exakt abgestimmt werden. Bisher bedeutete das vor allem eines: viel Ausprobieren. „Dafür müssen wir im Try-and-Error-Prinzip hunderte Versuche durchführen, bis wir Erfolg haben.“

Künstliche Intelligenz greift ein

Gemeinsam mit dem Research Center for Pharmaceutical Engineering (RCPE) und der Merck KGaA geht Laudadio nun einen neuen Weg. Chemie wird mit künstlicher Intelligenz kombiniert. Mithilfe der sogenannten Bayesschen Optimierung werden Versuchsreihen gezielt verbessert. Das Ergebnis: Statt hunderter Anläufe braucht es nur noch 20 bis 30 Versuche. „Wir bekommen auch Gewissheit, dass wir die optimalen Konditionen für unseren Versuch gefunden haben“, sagt Laudadio.

Erste Erfolge sichtbar

Die Methode zeigt bereits Wirkung. „Wir konnten beweisen, dass dieser Ansatz funktioniert und tatsächlich Moleküle auf diesem Weg herstellen.“ Bis daraus fertige Medikamente entstehen, dauert es allerdings noch. Zahlreiche weitere Tests und Schritte sind notwendig. Dennoch ist für den Forscher klar: „Diese Methode stellt einen riesigen Fortschritt für die Entwicklung neuer Wirkstoffe dar.“

Mehr Sicherheit, weniger Umweltbelastung

Neben der Zeitersparnis bringt die neue Methode weitere Vorteile. Sie ist deutlich umweltfreundlicher und sicherer als herkömmliche Verfahren. Gefährliche Abfälle fallen nicht an, und auch der Energieverbrauch sinkt. Für Laudadio steht fest: „Schon bald werden wir Medikamente in ersten klinischen Tests haben, die mithilfe von KI-Systemen entwickelt werden. Wir erleben gerade den Anfang einer wissenschaftlichen Revolution.“