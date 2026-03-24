Streit um Fernwärme: 90.000 Grazer Haushalte betroffen

Die Zukunft der Grazer Fernwärme sorgt für politische Spannungen. Auslöser ist eine schriftliche Anfrage der KPÖ an Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). Im Zentrum steht die Rolle des Landes Steiermark und der Energie Steiermark. Für die KPÖ ist klar: Obwohl das Land Alleineigentümer ist, ziehe sich Kunasek aus der Verantwortung zurück. Dabei sind die Auswirkungen erheblich – mehr als 90.000 Haushalte in Graz hängen direkt von der Fernwärmeversorgung ab.

KPÖ: Fernwärme muss leistbar bleiben

Die Ausgangslage ist eindeutig: Rund drei Viertel der Grazer Fernwärme kommen von der Energie Steiermark. Gleichzeitig legt das Land nicht nur die Preise für die Endkunden fest, sondern auch die Preise zwischen den beteiligten Unternehmen. Damit ist die Politik entlang der gesamten Versorgungskette eingebunden. Für die KPÖ bedeutet das auch eine klare Pflicht: Die Fernwärme muss für die Bevölkerung leistbar bleiben.

Zukunftsfragen bleiben offen

Neben den aktuellen Preisen geht es auch um die langfristige Ausrichtung. Themen wie Dekarbonisierung und alternative Lösungen stehen im Raum. Für den Fall, dass große Projekte nicht wie geplant funktionieren, fordert die KPÖ einen klaren Plan B. Landeshauptmann Kunasek sieht hier laut KPÖ vor allem die Geschäftsführung der Energie Steiermark in der Verantwortung. Für die KPÖ greift das zu kurz.

Deutliche Worte aus der KPÖ

KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz findet klare Worte: „Der Landeshauptmann kann sich nicht einfach aus der Verantwortung ziehen. Da das Land die Energie Steiermark besitzt und gleichzeitig den Preisrahmen festlegt, hat die Politik sehr wohl Einfluss und auch die Pflicht, diesen im Sinne der Menschen zu nutzen. Es ist nicht akzeptabel, dass man sich hier auf privatwirtschaftliche Fragen zurückzieht, während zehntausende Grazer Haushalte unter hohen Kosten leiden. Kunasek trägt als Landeshauptmann Verantwortung für die langfristige und leistbare Absicherung der Fernwärme. Öffentliches Eigentum muss allen Menschen dienen“.