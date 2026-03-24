/ ©Holding Graz/Watzinger
Sommerzeit-Umstellung: Grazer Nightlines fahren anders
Am Sonntag wird die Uhr wieder vorgestellt - das hat direkte Folgen für dich, wenn du nachts in Graz unterwegs bist. Wie die Nightlines rund um den Jakominiplatz fahren, erfährst du hier.
In der Nacht auf Sonntag, dem 29. März 2026, wird um 2 Uhr direkt auf 3 Uhr vorgestellt. Dadurch fällt eine Stunde weg und das wirkt sich auch auf die Nightlines aus. Laut Holding Graz fahren die Busse um 0.30 Uhr und 1.30 Uhr noch nach Winterzeit, die nächste Fahrt folgt erst wieder um 3.30 Uhr nach Sommerzeit. „Die Nightlines verkehren in dieser Nacht wie folgt: 0.30 Uhr und 1.30 Uhr WINTERZEIT und 3.30 Uhr SOMMERZEIT jeweils ab Jakominiplatz“.
Sommer- und Winterzeit:
Sommerzeit:
- Beginn am 29. März 2026
- Um 2 Uhr wird auf 3 Uhr vorgestellt (eine Stunde weniger)
Winterzeit:
- Beginn am 25. Oktober 2026
- Um 3 Uhr wird auf 2 Uhr zurückgestellt (eine Stunde mehr)
Umstellung: Erfolgt immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
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