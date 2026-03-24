Kahr lädt zum Preisschnapsen: Wer schafft das „Bummerl“?

Am Samstag, 28. März 2026, heißt es im Gasthaus Fasching wieder: Karten mischen, Augen auf und Stiche machen. Ab 14 Uhr lädt die KPÖ Graz zum Preisschnapsen. Mitten im Geschehen sitzt diesmal auch Bürgermeisterin Elke Kahr am Tisch und greift selbst zu den Karten. „Wir sind jetzt schon das dritte Mal hier im Gasthaus Fasching und freuen uns wieder auf bekannte Gesichter, aber auch neue Schnapser. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Leute vor allem aus der umliegenden Triestersiedlung vorbeikommen und mitmachen“, sagt Organisator Marcel Peuerl. Für 10 Euro bist du dabei und spielst um Preise und mit etwas Glück auch direkt gegen die Bürgermeisterin. Anmelden kannst du dich vorab per Mail an bl-graz@kpoe-graz.at oder telefonisch unter 0316 712479.