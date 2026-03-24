/ ©Montage: 5 Minuten / Stadt Graz/Fischer
Nächster Abgang: Sabine Reininghaus verlässt Grazer NEOS
In Graz sorgt der nächste Abgang für Aufsehen: Neos-Gemeinderätin Sabine Reininghaus kehrt ihrer Partei den Rücken.
Bei den Neos in Graz kommt es aktuell zu einem Umbruch nach dem anderen. Nun hat auch Gemeinderätin Sabine Reininghaus die Partei verlassen. Wie „der Grazer“ berichtet, bestätigte sie ihren Austritt, ließ die genauen Hintergründe jedoch vorerst offen. Fix ist: Bis zur nächsten Wahl bleibt sie im Gemeinderat und wird ihr Mandat als „wilde“ Gemeinderätin weiterführen. Eine ausführliche Stellungnahme dazu hat sie für die kommenden Tage angekündigt.
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