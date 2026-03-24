Nächster Abgang: Sabine Reininghaus verlässt Grazer NEOS

Bei den Neos in Graz kommt es aktuell zu einem Umbruch nach dem anderen. Nun hat auch Gemeinderätin Sabine Reininghaus die Partei verlassen. Wie „der Grazer“ berichtet, bestätigte sie ihren Austritt, ließ die genauen Hintergründe jedoch vorerst offen. Fix ist: Bis zur nächsten Wahl bleibt sie im Gemeinderat und wird ihr Mandat als „wilde“ Gemeinderätin weiterführen. Eine ausführliche Stellungnahme dazu hat sie für die kommenden Tage angekündigt.