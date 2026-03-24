Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: 5 Minuten / Stadt Graz/Fischer
Foto auf 5min.at zeigt das Grazer Rathaus und Sabine Reininghaus.
Sabine Reininghaus ist aus den Grazer Neos ausgetreten und bleibt vorerst als freie Gemeinderätin im Amt.
Graz
24/03/2026
Politik

Nächster Abgang: Sabine Reininghaus verlässt Grazer NEOS

In Graz sorgt der nächste Abgang für Aufsehen: Neos-Gemeinderätin Sabine Reininghaus kehrt ihrer Partei den Rücken.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

Bei den Neos in Graz kommt es aktuell zu einem Umbruch nach dem anderen. Nun hat auch Gemeinderätin Sabine Reininghaus die Partei verlassen. Wie „der Grazer“ berichtet, bestätigte sie ihren Austritt, ließ die genauen Hintergründe jedoch vorerst offen. Fix ist: Bis zur nächsten Wahl bleibt sie im Gemeinderat und wird ihr Mandat als „wilde“ Gemeinderätin weiterführen. Eine ausführliche Stellungnahme dazu hat sie für die kommenden Tage angekündigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: