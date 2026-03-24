Wächst Graz jetzt? Debatte um Eingemeindung entfacht

Die Debatte um mögliche Eingemeindungen in Graz nimmt Fahrt auf. Während die KPÖ von neuen Chancen spricht, kommt deutlicher Gegenwind von ÖWG Wohnbau und FPÖ.

Die Diskussion rund um eine mögliche Eingemeindung von Umlandgemeinden sorgt in Graz weiter für Gesprächsstoff. Für die KPÖ ist klar: Die Zukunft der Stadt müsse größer gedacht werden. Kritik daran kommt jedoch sowohl von Wohnbauträgern als auch aus der Opposition.

KPÖ: „Gemeinsam stärker“

Finanzstadtrat Manfred Eber unterstützt den Vorschlag von Bürgermeisterin Elke Kahr (beide KPÖ) klar. „Stadt und Umland gehören schon heute eng zusammen. Die bestehenden Grenzen bilden die Lebensrealität vieler Menschen nicht mehr ab“, betont er. Viele zentrale Themen wie leistbares Wohnen, Verkehr oder Raumplanung würden ohnehin über Gemeindegrenzen hinausgehen. Eine gemeinsame Entwicklung sei daher sinnvoll. Auch finanziell sieht die KPÖ Vorteile. Größere Gemeinden würden im Finanzausgleich besser gestellt. „Wenn wir als Region größer und abgestimmt auftreten, können wir die finanziellen Mittel besser sichern, die wir für Infrastruktur und soziale Leistungen brauchen“, so Eber. Ziel sei es, vorhandene Mittel effizienter einzusetzen und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden.

©KPÖ Bürgermeisterin Elke Kahr und Finanzstadtrat Manfred Eber (beide KPÖ) sprechen sich für eine stärkere Zusammenarbeit von Stadt und Umland sowie eine mögliche Eingemeindung aus.

ÖWG sieht Eingemeindung als falsches Signal

Deutliche Kritik kommt von ÖWG Wohnbau. Vorstandsdirektor Hans Schaffer stellt klar: „Wer heute über Eingemeindungen die Probleme einer missglückten Stadtentwicklung lösen will, hat das Thema Stadt nicht verstanden.“ Die aktuellen Herausforderungen seien das Ergebnis jahrelanger Versäumnisse, etwa durch zu niedrige Baudichten und lange Verfahren. Auch konkrete Projekte zeigen laut ÖWG die Probleme. So liege etwa in der Gradnerstraße seit über fünf Jahren Bauland brach. Beim Projekt Grottenhof warte man seit über einem Jahr auf eine Antwort zur Umwidmung. „Da die Entwicklungen so lange dauern, entsteht ein großes Loch und dadurch gehen die Preise in die Höhe“, warnt Schaffer. Für den Wohnbau brauche es stattdessen schnellere Verfahren und mehr Nachverdichtung.

©ÖWG Wohnbau Hans Schaffer, Vorstandsdirektor von ÖWG Wohnbau, kritisiert die Eingemeindungsdebatte als falschen Zugang zur Stadtentwicklung.

FPÖ: „… ist in Wahrheit ein alter Zentralisierungsreflex“

Scharfe Worte kommen auch von der FPÖ. Markus Konrad und Robert Mörth sehen in den Plänen einen klaren Fehlweg. „Was hier als beiläufige Bemerkung daherkommt, ist in Wahrheit ein alter Zentralisierungsreflex“, so Konrad. Die Gemeinden im Umland würden gut funktionieren und dürften nicht geschwächt werden. Mörth ortet hinter dem Vorstoß auch finanzielle Motive: „Anstatt endlich strukturelle Probleme zu lösen, greift man nun nach den Ressourcen der Nachbargemeinden.“ Für die FPÖ steht fest: Eine Eingemeindung würde gewachsene Strukturen gefährden und die Lebensqualität im Umland beeinträchtigen.