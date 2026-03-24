Graz Giants starten mit Auswärtsspiel in Prag in die Saison

Für die Graz Giants geht’s zum Auftakt gleich ins Ausland: In Prag wartet mit den Black Panthers ein harter Gegner. Schon in Woche eins kommt es zum Duell der Top-Teams aus der Vorsaison.

Die neue Saison der Austrian Football League startet direkt mit einem Kracher: Am Sonntag, dem 29. März 2026, treffen die Graz Giants auswärts auf die Prague Black Panthers. Kickoff ist um 15 Uhr in der UNYP Arena in Prag. Beide Teams standen im vergangenen Jahr im Halbfinale, mussten sich dort aber geschlagen geben. Damit ist klar: Schon zum Start geht es um ein wichtiges Zeichen in Richtung Konkurrenz.

Klare Erinnerung ans letzte Aufeinandertreffen

Das letzte direkte Duell im Juni 2025 dürfte den Grazern noch positiv in Erinnerung sein. Mit einem deutlichen 35:10-Erfolg setzten die Giants damals ein starkes Ausrufezeichen. Doch trotz dieses klaren Sieges ist die Ausgangslage diesmal eine andere, vor allem, weil sich beim Gegner einiges getan hat.

Viele Veränderungen in Prag

Bei den Black Panthers gab es sowohl am Feld als auch im Trainerteam zahlreiche Änderungen. Genau das macht die Partie schwer einschätzbar. Giants-Head-Coach Stefan Pokorny sagt dazu: „Die erste AFL-Woche ist sehr interessant, da gleich alle vier Playoff-Teams gegeneinander spielen. Bei Prag gibt es viele Veränderungen am Feld und im Trainerteam. Das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Vorbereitung. Unser Ziel ist es, schnell einen Rhythmus zu finden und uns auf die Exekution unserer Plays zu konzentrieren.“

Neue Saison, neue Herausforderungen

Insgesamt gehen 2026 acht Teams in der AFL an den Start. Neben bekannten Größen wie den Vienna Vikings, Danube Dragons oder Swarco Raiders Tirol sind auch neue Gesichter dabei: Die Vienna Knights steigen aus der Division 1 auf, die Fehérvár Enthroners aus Ungarn feiern ihre Premiere in der Liga. Das sorgt für zusätzliche Spannung in der kommenden Spielzeit.