131 km/h statt 50 in Kalsdorf: Probeführerschein weg, Auto beschlagnahmt

Mit 131 km/h statt erlaubten 50 km/h war ein 18-Jähriger in Kalsdorf am Dienstag unterwegs. Die Polizei griff sofort ein, Ergebnis: Der Probeführerschein ist weg und auch das Auto wurde beschlagnahmt.

In den Nachmittagsstunden führte eine Verkehrsstreife des Bezirkspolizeikommandos Graz-Umgebung Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Südbahnstraße durch. Dabei stellten Polizisten mittels Lasergerät ein herannahendes Auto mit einer Geschwindigkeit von 131 km/ statt der erlaubten 50 km/h fest. Polizisten hielten das Fahrzeug daraufhin an.

Der junge Mann zeigte sich einsichtig

Bei der folgenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass es sich beim Lenker um einen 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Graz-Umgebung handelte. Für ihn war es die erste Verkehrsanhaltung. Der junge Mann zeigte sich einsichtig und gab an, die Geschwindigkeitsbeschränkung übersehen zu haben. Polizisten nahmen dem 18-Jährigen den Führerschein an Ort und Stelle ab. Zudem wurde das Auto vorläufig beschlagnahmt. Die Abschleppung des Fahrzeugs wurde von der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung veranlasst. Der Lenker wird angezeigt.