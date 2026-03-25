Neustart in Graz: Annenpassage wird zur „Anna Passage“

Nach Jahren des Leerstands kommt Bewegung in die Grazer Annenpassage. Mit neuem Namen und erster Geschäftseröffnung soll das „Problemkind“ in der Annenstraße wieder zum Leben erweckt werden.

Lange Zeit galt die Annenpassage als eines der Sorgenkinder der Stadt. Leerstände, geschlossene Flächen und unklare Perspektiven prägten das Bild. Nun steht fest: Das Einkaufszentrum soll neu belebt werden, unter einem neuen Namen und mit frischem Konzept.

Erster Shop eröffnet am Samstag

Den Anfang macht der Action, der bereits am Samstag seine Türen öffnen wird, 5 Minuten hat exklusiv berichtet. Damit fällt der Startschuss für die schrittweise Wiederbelebung der Passage. Weitere Betriebe sollen folgen, konkrete Namen sind derzeit jedoch noch nicht bekannt. Mit dem Neustart geht auch eine Umbenennung einher: Künftig wird die Passage als „Anna Passage“ geführt. „Die Annenpassage war über viele Jahre eine der bekanntesten Einkaufspassagen der Steiermark und ein zentraler Treffpunkt im Grazer Westen. Der ursprüngliche Name lehnte sich an die Annenstraße, deren Taufpatin 1847 Maria Anna von Savoyen, die Gemahlin von Kaiser Ferdinand I. war, an. Mit der geplanten Neubelebung des Kaufhauses samt Passage soll nun auch der Name eine neue Bedeutungsebene erhalten: „Anna Passage“ knüpft an die Geschichte und Lage an, klingt aber persönlicher, zugänglicher und zeitgemäßer. Der Verzicht auf die alte Form „Annen-“ ist bewusst gewählt, um zu einem noch lebendigeren, emotionaleren Identifikationsbegriff zu gelangen“, verratet Andreas-Lackner-Zenker von der List-Group im Gespräch mit 5 Minuten.

Vom beliebten Treffpunkt zum Leerstand

Die Passage wurde in den 1980er-Jahren eröffnet und war lange ein zentraler Durchgang und Treffpunkt im Grazer Westen. Über die Jahre verlor der Standort jedoch zunehmend an Attraktivität. Spätestens seit der vollständigen Schließung einzelner Bereiche war klar, dass es ein neues Konzept braucht. Zwischenzeitlich wurden auch alternative Nutzungen diskutiert, etwa eine Umgestaltung zur Fahrradgarage. Diese Pläne werden nun jedoch nicht weiterverfolgt. Stattdessen setzt man auf eine klassische Wiederbelebung mit Handel und neuen Angeboten.