Parkplatz-Streit um Fahrradstraße in der Laimburggasse: Ärzte warnen

Die geplante Fahrradstraße in der Grazer Laimburggasse sorgt für Diskussionen. Während die Stadt auf mehr Platz für Radfahrer setzt, schlägt die Ärzteschaft Alarm und warnt vor konkreten Folgen für Patienten.

Die Umgestaltung der Laimburggasse zu einer Fahrradstraße sorgt aktuell für heftige Diskussionen, 5 Minuten hat berichtet. Im Fokus steht dabei ein sensibler Bereich: das Umfeld mehrerer Arztpraxen. Dort sollen im Zuge der Planungen Parkplätze wegfallen, ein Punkt, der bei der steirischen Ärzteschaft auf deutliche Kritik stößt. Besonders betroffen ist der Abschnitt zwischen Wickenburggasse und Muchargasse. Insgesamt sollen dort mehrere Parkmöglichkeiten entfallen. Aus Sicht der Ärztekammer trifft das vor allem jene, die ohnehin eingeschränkt sind. „Wer Parkplätze vor Ordinationen streicht, trifft nicht Autos, sondern kranke Menschen“, erklärt Dietmar Bayer, Vizepräsident der Ärztekammer Steiermark.

Sorge um ältere und kranke Patienten

Gerade ältere Menschen, akut Erkrankte oder Personen mit eingeschränkter Mobilität seien auf kurze Wege angewiesen. Auch Angehörige oder Fahrdienste bräuchten Möglichkeiten, um Patienten direkt zu Arztpraxen zu bringen. Die geplanten Ersatzmaßnahmen reichen laut Ärzteschaft nicht aus. Zwar sind drei Behindertenparkplätze vorgesehen, doch diese decken aus ihrer Sicht nicht den tatsächlichen Bedarf ab. Viele Betroffene hätten keinen entsprechenden Ausweis, seien aber dennoch auf eine möglichst nahe Anfahrt angewiesen.

Kritik an der Stadtplanung

Die Ärzteschaft betont, dass ihre Bedenken bereits an die zuständigen Stellen herangetragen wurden. Man habe auf die möglichen Auswirkungen für Patienten hingewiesen. Dass diese Argumente bislang kaum berücksichtigt wurden, stößt auf Unverständnis. Die geplante Fahrradstraße ist Teil einer größeren Verkehrsstrategie der Stadt Graz. Ziel ist es, den Radverkehr zu stärken und den öffentlichen Raum neu zu gestalten. Gerade in innerstädtischen Bereichen soll der Fokus künftig stärker auf nachhaltige Mobilität gelegt werden.