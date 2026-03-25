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/ ©Montage: Google Streetview & LPD Steiermark
Bild auf 5min.at zeigt ein Bild und eine Kirche.
Das vermisste Kirchenbild ist wieder aufgetaucht.
Graz-Umgebung
25/03/2026
Weiteres Diebesgut

Mariengemälde aus steirischer Kirche gestohlen: Spur führt zu 19-Jährigem

Ein gestohlenes Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert ist wieder aufgetaucht. Die Polizei stellte das Marienbild bei einem 19-Jährigen sicher und entdeckte dabei weiteres mutmaßliches Diebesgut. Die Ermittlungen dauern an.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Wie berichtet, war das aus dem 19. Jahrhundert stammende Ölgemälde mit der heiligen Maria und einem Jesuskind Ende November 2025 aus einer frei zugänglichen Pfarrkirche in Peggau (Graz-Umgebung) entwendet worden. „Im Zuge von Ermittlungen konnte das Bild nun in der Wohnung eines 19-Jährigen sichergestellt werden. Auch weitere Gegenstände, wie beispielsweise Schmuckstücke, wurden in der Wohnung im Bezirk Graz-Umgebung sichergestellt. Sie dürften ebenso von Diebstählen stammen“, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen zu möglichen Straftaten sowie zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände dauern an.

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