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/ ©BF Graz
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Brand, das Feuer kommt schon aus dem Fenster.
Rettung, Polizei und Feuerwehr rückten zum Einsatz in die Fischeraustraße aus.
Graz
25/03/2026
Feuerwehr-Einsatz
Update-Artikel

Rauchschwaden über Gösting: Brand bei Wohnhaus in Graz

In einem Hochhaus im Grazer Bezirk Gösting ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Polizei, Feuerwehr und Rettung rückten aus.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)

Am Mittwochnachmittag ist es in der Fischeraustraße in Graz-Gösting zu einem Brand in einer Wohnung eines Hochhauses gekommen. Mehrere Einsatzkräfte rückten umgehend aus: Neben der Berufsfeuerwehr stehen auch Polizei und Rettung vor Ort im Einsatz. Wie die Berufsfeuerwehr Graz auf Anfrage von 5 Minuten mitteilt, konnte der Löscheinsatz mittlerweile beendet werden. Einsatzkräfte sind aktuell auf dem Weg zur Brandnachschau. Weitere Informationen folgen.

#Update: Wohnungsbrand forderte Todesopfer

Wie die Berufsfeuerwehr Graz nun mitteilt, kam eine Person bei dem Brand ums Leben. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Mehr dazu liest du hier: Todesopfer nach Wohnungsbrand in Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 17:26 Uhr aktualisiert
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