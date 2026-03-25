Rauchschwaden über Gösting: Brand bei Wohnhaus in Graz
In einem Hochhaus im Grazer Bezirk Gösting ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Polizei, Feuerwehr und Rettung rückten aus.
Am Mittwochnachmittag ist es in der Fischeraustraße in Graz-Gösting zu einem Brand in einer Wohnung eines Hochhauses gekommen. Mehrere Einsatzkräfte rückten umgehend aus: Neben der Berufsfeuerwehr stehen auch Polizei und Rettung vor Ort im Einsatz. Wie die Berufsfeuerwehr Graz auf Anfrage von 5 Minuten mitteilt, konnte der Löscheinsatz mittlerweile beendet werden. Einsatzkräfte sind aktuell auf dem Weg zur Brandnachschau. Weitere Informationen folgen.
#Update: Wohnungsbrand forderte Todesopfer
Wie die Berufsfeuerwehr Graz nun mitteilt, kam eine Person bei dem Brand ums Leben. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Mehr dazu liest du hier: Todesopfer nach Wohnungsbrand in Graz.