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/ ©Pixabay/ Royber99
Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr im Wald.
Der Brand konnte bereits unter Kontrolle gebracht werden.
Graz-Umgebung
25/03/2026
Am Mittwoch

Großeinsatz beim Schöckl: Rund 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen Waldbrand

Ein Brand am Schöckl bei St. Radegund hat am Mittwoch, dem 25. März zahlreiche Einsatzkräfte gefordert. Das Feuer konnte am Nachmittag eingedämmt werden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Gegen 12 Uhr brach am Mittwoch ein Waldbrand am Schöckl in der Gemeinde St. Radegund bei Graz aus. Insgesamt standen 95 Kräfte im Einsatz, darunter mehrere Feuerwehren, Spezialkräfte für Waldbrände sowie Bergrettung, Polizei und Rotes Kreuz. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft. Am Nachmittag gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. In der Folge konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf das Aufspüren und Ablöschen verbliebener Glutnester, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Eine Person wurde während des Einsatzes leicht verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 19:26 Uhr aktualisiert
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