Todesopfer nach Wohnungsbrand in Graz

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch zu einem Brand bei einem Hochhaus in Graz-Gösting. Wie die Berufsfeuerwehr nun mitteilt, kam eine Person dabei ums Leben.

Am 25. März 2026, gegen 12.30 Uhr, gingen zahlreiche Notrufe in der Brandmeldezentrale der Berufsfeuerwehr Graz ein. Die Anzeiger meldeten Flammen und Rauchentwicklung aus dem Fenster einer Wohnung in der Grazer Fischeraustraße. Bereits auf der Anfahrt zeigte sich der alarmierten Löschbereitschaft die Schadenslage, Flammen schlugen aus einem Fenster im 6. Obergeschoss und eine Rauchsäule stieg entlang der südlichen Fassade über das Hochhaus empor. Umgehend nach dem Eintreffen am Einsatzort wurden zwei Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung und zur Kontrolle des Treppenhauses und der angrenzenden Wohnungen auf Brand- und Rauchausbreitung eingesetzt. Über die Trockensteigleitung des Hochhauses, ein fest installiertes Rohrleitungssystem, in welches die Feuerwehr Löschwasser im Zugangsgeschoß einspeist und im Brandgeschoß entnimmt, wurde ein C-Rohr in die Brandwohnung vorgenommen.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Durch das rasche und effiziente Einschreiten der Löschmannschaft konnte eine Brandausbreitung über die Fenster in die darüberliegenden Wohnungen wirksam unterbunden und der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Für eine in der ausgebrannten Wohnung vorgefundene Person kam jede Hilfe zu spät, nach der Verbringung in das Treppenhaus konnte der anwesende Notarzt nur mehr den Tod der Person feststellen.

Dritter Atemschutztrupp für Nachlöscharbeiten

Zeitgleich zur Brandbekämpfung wurde der Brandrauch aus der betroffenen und der darüberliegenden Wohnung mittels Hochleistungslüfter abgeführt und über eine Drehleiter die Fassade, sowie angrenzende Fenster im betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Aus Gründen der Einsatzdauer musste ein dritter Atemschutztrupp eingesetzt werden, welcher die Einrichtung der Wohnung entfernt und gezielt Nachlöscharbeiten tätigte, bis Brand Aus gegeben werden konnte. Gegen 15 Uhr konnte der Einsatz der Berufsfeuerwehr vor Ort abgeschlossen werden. Todes- und Brandursache sind Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 27 Mann und 7 Fahrzeugen im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 17:23 Uhr aktualisiert