Ghegagasse Graz vor Umbruch: Eltern fürchten Verlust von Pädagogen

Besorgte Eltern haben sich an 5 Minuten gewandt: In der Kinderkrippe Ghegagasse in Graz sorgt die geplante Übernahme durch die Stadt für Unruhe. Es geht um Jobs, Betreuung und um die Zukunft vertrauter Personen für die Kleinsten.

Es sind leise Sorgen, die derzeit viele Eltern beschäftigen. In der Kinderkrippe Ghegagasse geht die Angst um, dass sich für ihre Kinder bald vieles ändern könnte. Der Grund: Die Einrichtung soll vom bisherigen Träger Wiki in den städtischen Betrieb übergehen.

Eltern fürchten um vertraute Betreuung

Mehrere Eltern wandten sich an 5 Minuten und schildern ihre Verunsicherung. Ihre größte Sorge: Dass vertraute Pädagoginnen und Betreuerinnen nicht übernommen werden könnten. Gerade in der Betreuung von Kleinkindern sei Kontinuität entscheidend, betonen sie. Ein Wechsel der Bezugspersonen könne für die Kinder belastend sein. Fakt ist: Am 10. Februar wurden alle Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe offiziell darüber informiert, dass die Stadt Graz die Einrichtung übernehmen wird. Nur eine Woche später folgte ein weiteres Gespräch, diesmal gemeinsam mit Vertretern der Stadt sowie den Betriebsräten von Wiki und der Stadt Graz, schildert Bianca Sommersacher, Kommunikationsleiterin der Bildungsabteilung gegenüber 5 Minuten.

Verfahren sorgt für Verunsicherung

Für Unruhe sorgt vor allem aber die formale Abwicklung der Übernahme bis Herbst 2026. Denn rechtlich sieht der Prozess vor, dass bestehende Dienstverhältnisse beendet werden und sich die Mitarbeiterinnen neu bewerben müssen. Auf dem Papier bedeutet das: Kündigung und anschließende Neuanstellung. Genau dieser Schritt löst bei vielen Betroffenen Sorgen aus. Sommersacher erklärt im Gespräch mit 5 Minuten, dass man aus Erfahrung versichern könne, um eine Lösung für die Beschäftigten bemüht zu sein und diese möglichst zu übernehmen. Laut Sommersacher sind die meisten Bewerbungsgespräche bereits geführt. Das Ziel sei es, so viele Mitarbeiterinnen wie möglich weiter zu beschäftigen.

Zusätzliche Anforderungen

Ein Punkt sorgt dennoch für Unsicherheit: Für alle städtischen Bediensteten gilt eine gesetzliche Vorgabe. Mitarbeiterinnen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müssen einen Deutschkurs auf Niveau B2 absolvieren. Diese Voraussetzung gilt unabhängig von der konkreten Einrichtung und betrifft alle im städtischen Bereich Beschäftigten, die Kosten hierfür müssen selbst getragen werden.

Politische Antworten bleiben aus

Die zuständige Abteilung für Bildung fällt in den Verantwortungsbereich der ÖVP Graz und damit in die Zuständigkeit von Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner. Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner: „Die Übernahme der dreigruppigen Kinderkrippe Geghagasse durch die Stadt Graz ist nicht nur positiv, sondern auch sinnvoll. Wir sichern damit wertvolle Kinderbetreuungsplätze ab. Ein großes Haus unter einer gemeinsamen Leitung hat außerdem den Vorteil, dass Kinderbetreuung aus einer Hand stattfindet und Synergien noch besser genutzt werden können.“ Warum Wiki die Verantwortung für die Kinderkrippe Ghegagasse abgibt, ist derzeit nicht bekannt. Fest steht jedoch: Die Stadt Graz hat rasch reagiert und die Einrichtung übernommen, um den Betrieb abzusichern. Zwischen Bekanntwerden und Übernahme lagen nur wenige Wochen, aus Sicht der Stadt ein wichtiger Schritt, damit die Betreuung ohne Unterbrechung weiterlaufen kann.