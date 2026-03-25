Paukenschlag bei UBI Graz: Cheftrainer muss nach Vorwürfen gehen

Der UBI Graz Basketballverein hat sich am 24. März 2026 mit sofortiger Wirkung vom Headcoach seines Damen-Bundesligateams getrennt. Der Entscheidung ging eine interne Prüfung voraus, nachdem in der Vorwoche Vorwürfe an die Vereinsführung herangetragen worden waren. Im Zuge der Aufarbeitung wurden Gespräche mit betroffenen Spielerinnen geführt. Diese Untersuchungen konnten am 23. März abgeschlossen werden.

Grenzüberschreitendes Verhalten und verbale Entgleisungen

Dabei wurden laut Verein mehrere Vorfälle festgestellt, die als grenzüberschreitend sowie als unangemessenes Verhalten gegenüber Spielerinnen eingestuft wurden. Auch verbale Entgleisungen sollen vorgekommen sein. Die geschilderten Vorfälle seien im Austausch mit dem Team bestätigt worden und widersprächen klar den vereinsinternen Werten und Richtlinien. Der Verein betont, als Ausbildungsstandort besonderen Wert auf ein respektvolles und sicheres Umfeld für alle Athletinnen zu legen. Der Schutz der Spielerinnen habe oberste Priorität und sei zentraler Bestandteil der Vereinsarbeit. Grundlage dafür bilde unter anderem ein Leitbild, das für alle Trainerinnen und Trainer verbindlich ist.

Theresa Petricevic übernimmt Leitung

Die sportliche Leitung des Damen-Bundesligateams übernimmt ab sofort Theresa Petricevic. Die A-Lizenz-Trainerin ist seit vielen Jahren im Verein tätig und bringt umfassende Erfahrung im Leistungs- und Nachwuchsbereich mit. Der Vereinsobmann zeigt sich betroffen über die Vorfälle: „Es tut mir sehr leid für die betroffenen Spielerinnen, dass sie Situationen ausgesetzt waren, die sie in eine Atmosphäre gebracht haben, die wir im Verein nicht haben wollen. Gleichzeitig bin ich dankbar, dass unsere Prozesse eine rasche Aufklärung ermöglicht haben und wir konsequent handeln konnten.“