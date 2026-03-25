Picknick endet mit Waldbrand: Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

Am Mittwochmittag, 25. März 2026, kam es zu einem Waldbrand in Rinnegg (Bezirk Graz-Umgebung). Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt.

Gegen 11.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Waldbrand im Bereich des Novystein, nördlich von Rinnegg, alarmiert. Ersten Erhebungen zufolge dürfte eine bislang unbekannte Frau in diesem Bereich ein Picknick abgehalten und durch fahrlässiges Verhalten den Brand ausgelöst haben. Aufgrund des trockenen Laubes und Buschwerks breitete sich das Feuer aus und erfasste eine Fläche von rund einem Hektar. Die unbekannte Frau verständigte unter Verwendung des Mobiltelefons einer zufällig vorbeikommenden Wanderin die Einsatzkräfte und verließ anschließend die Örtlichkeit.

©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg

Großeinsatz folgte

In weiterer Folge standen über zwölf Freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 55 Einsatzkräften, die Waldbrandstaffel des Bereichsfeuerwehrverbandes Graz-Umgebung sowie eine Feuerwehrdrohne im Einsatz. Zudem wurde der Polizeihubschrauber „Libelle“ zur Unterstützung der Löscharbeiten im unwegsamen Gelände herangezogen. Durch das koordinierte Zusammenwirken der Einsatzkräfte konnte der Brand gegen 16.36 Uhr unter Kontrolle gebracht werden.

Feuerwehrmann verletzt

„Die Feuerwehr wird in der Nacht zur Durchführung von Nachlöscharbeiten und zur Brandwache vor Ort bleiben. Im Zuge der Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann Verletzungen unbestimmten Grades“, berichtet die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 19:43 Uhr aktualisiert