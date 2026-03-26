Wegen Terminkollisonen: Grazer Augartenfest bekommt neuen Termin

Das Augartenfest wird heuer vorverlegt. Wann das Event nun stattfindet, warum der Termin geändert wurde und welche weiteren Veranstaltungen in Graz davon betroffen sind, liest du hier im Überblick.

Das Augartenfest zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen im Grazer Frühsommer. Heuer kommt es jedoch zu einer Änderung: Statt wie ursprünglich geplant Anfang Juli findet das Fest bereits zwei Wochen früher, nämlich am 20. Juni, statt. Damit rückt es zeitlich näher an die Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni heran.

Wahltermin nicht ausschlaggebend

Dass das Fest nun vor der Wahl statt danach stattfindet, sorgt für Aufmerksamkeit. Eine direkte Verbindung zum Wahltermin wird von den Veranstaltern jedoch relativiert. Organisiert wird das Event vom Verein „Vorwärts Jakomini“, der zwar Unterstützung aus der Politik erhält, aber unabhängig agiert. Laut Veranstalter gibt es gleich mehrere Gründe für die Terminänderung, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Einerseits sollen Synergien mit dem Grazathlon genutzt werden, der eine Woche zuvor im Augarten stattfindet. Andererseits ist ein erweitertes Familienprogramm geplant: Die Kinderfreunde gestalten am neuen Termin zusätzliche Angebote für Kinder. Zudem bedeutet die Verschiebung auch eine Rückkehr zu einem früheren Zeitpunkt im Veranstaltungskalender. In den vergangenen Jahren war das Fest aufgrund anderer Großevents in den Juli gewandert, ein Termin, der sich rund um den Ferienbeginn als weniger ideal erwiesen hat.

Auch andere Events betroffen

Die Änderung bleibt nicht ohne Folgen: Auch das Festival „Griesklang“ passt seinen Termin an und wandert auf Anfang Juli. Als statt dem 20. Juni jetzt am 4. Juli. Besucher dürfen sich dort unter anderem auf einen besonderen Auftritt der Grazer Band „Ebony Archways“ freuen, allerdings in einer ungewöhnlichen, akustischen Variante. Bereits unabhängig davon wurde auch der Lendwirbel vorverlegt. Das Straßen- und Nachbarschaftsfest findet heuer von 30. April bis 3. Mai statt. Neben dem bekannten Programm wird erstmals auch ein Musical geboten.