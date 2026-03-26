Wegen Iran-Krieg: Stadt Graz sperrt 4,7 Millionen Euro im Budget

Die Folgen des Iran-Kriegs erreichen auch die Stadt: Wegen steigender Energiepreise und wirtschaftlicher Unsicherheit werden 4,7 Millionen Euro im Budget gesperrt. Weitere Maßnahmen sollen finanzielle Stabilität sichern.

Die internationalen Spannungen rund um den Iran wirken sich zunehmend auch auf Österreich aus, 5 Minuten hat berichtet. Steigende Energiepreise und unsichere Märkte erhöhen den finanziellen Druck, auch auf kommunaler Ebene. Die Stadt Graz reagiert nun mit konkreten Maßnahmen, um mögliche Risiken frühzeitig abzufedern. Hintergrund sind vor allem die Entwicklungen an den Energiemärkten: Der Iran-Krieg treibt Öl- und Gaspreise nach oben und sorgt für Unsicherheit bei Versorgung und Kosten.

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Millionenbetrag wird vorsorglich gesichert

Im Zentrum steht eine präventive Budgetmaßnahme: Rund 4,7 Millionen Euro, etwa drei Prozent des laufenden Budgets, werden vorerst blockiert, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Als Orientierung wird der Verbrauch im Vorjahr herangezogen. So wurden rund 13 Prozent des Budgets, also 20 Millionen Euro, von den jeweiligen Abteilungen nicht verwenden und sind auf ein Sparbuch eingegangen. Der gesamte Sparbuchbestand aller Abteilungen betragen derzeit 36 Millionen Euro. Die Mittel bleiben damit reserviert und sollen nur bei Bedarf freigegeben werden. Ziel ist es, flexibel auf mögliche Preissteigerungen reagieren zu können, ohne kurzfristig Einsparungen bei wichtigen Leistungen vornehmen zu müssen. Diese sollen nun bewusst nur teilweise eingesetzt werden, um Spielraum für kommende Monate zu behalten.

Strengere Steuerung der Finanzen

Ein weiterer Schritt betrifft die interne Budgetkontrolle. Förderungen und Ausgaben werden künftig einheitlicher geregelt, gleichzeitig werden bestehende Budgetreste neu bewertet. Damit will die Stadt eine klarere Übersicht über verfügbare Mittel schaffen und die Planungssicherheit erhöhen.

Kritik an fehlender Unterstützung

Aus der Stadtpolitik kommt zudem Kritik an übergeordneten Ebenen. So macht Finanzstadtrat Manfred Eber darauf aufmerksam, dass verzögerte Reformen die finanzielle Lage der Gemeinden zusätzlich erschweren. Gerade in Zeiten globaler Krisen brauche es klare und rasche Lösungen. Eber betont jedoch, dass es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelt. Ziel sei es, soziale Leistungen und wichtige Projekte weiterhin abzusichern, auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwieriger werden.

©Foto Fischer Finanzstadtrat Eber betont, dass verzögerte Reformen die finanzielle Lage der Gemeinden zusätzlich erschweren.

Kritik an Sparmaßnahmen von Stadtrat Hohensinner

Stadtrat Kurt Hohensinner zu den heute von Finanzstadtrat Eber angekündigten Sparmaßnahmen: „Die Kahr-Schwentner-Koalition stolpert von einer Notsituation in die nächste. Kein einziges Budget der letzten fünf Jahre hat gehalten. Das zeugt von schlechtem Management, aber auch davon, dass die Budgetlage sehr angespannt ist. So kann niemand verlässlich arbeiten. Jegliches Vertrauen in die städtische Budgetierung und Planbarkeit ist verloren gegangen. Während man heute massive Einschnitte über die Medien ausrichtet, zeigt sich gleichzeitig der eigentliche Fehler: Graz hat ein massives Prioritätenproblem. Wenn man Millionen in Schlüsselbereichen kürzen muss, kann man nicht gleichzeitig grüne Prestigeprojekte um Millionen durchdrücken – eine Fahrradstraße in der Laimburggasse, die niemand will, oder 8,9 Millionen Euro für die Kaiserfeldgasse. So kann man eine Stadt nicht führen.“

© Stadt Graz/Fischer Stadtrat Kurt Hohensinner kritisiert die Budgetpolitik der Stadt scharf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 15:55 Uhr aktualisiert