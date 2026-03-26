Auto krachte mit Karacho in eine Garage und steckt in der Hauswand fest

Im Spitzäckerweg in Graz kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto krachte in die Seitenwand einer Garage und blieb in der Mauer stecken. Einsatzkräfte standen rasch im Einsatz.

Der Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen die Seitenwand eines Nebengebäudes.

Der Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen die Seitenwand eines Nebengebäudes.

Der Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen die Seitenwand eines Nebengebäudes. Durch die Wucht des Aufpralls blieb das Auto teilweise in der Mauer stecken. Die Berufsfeuerwehr Graz musste den beschädigten Wagen mithilfe einer Seilwinde vom Rüstlöschfahrzeug aus der Wand ziehen. Anschließend wurde das Fahrzeug aus dem Garten geschleppt. Auch ein zweites Auto, das sich in der betroffenen Garage befand, wurde vorsorglich ins Freie gebracht.

©BF Graz Warum das Auto in die Mauer gekracht war, ist bislang nicht bekannt.

Gebäude gesichert

Um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten, wurde die Decke vor den Arbeiten mit Pölzholz abgestützt. So konnte ein mögliches Einstürzen verhindert werden. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

©BF Graz Die Grazer Berufsfeuerwehr musste die Mauer stützen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 10:16 Uhr aktualisiert