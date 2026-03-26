Aus Grazer Kaserne wird jetzt ein Studentenwohnheim: 43 neue Einheiten

Das Studentenheim ist Teil des neuen Stadtteils Jakomini Verde und gilt als abschließendes Projekt des Areals. In den vergangenen Jahren wurde hier ein moderner Wohn- und Lebensraum geschaffen. Mit dem Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes wird nun zusätzlicher Platz für Studierende geschaffen und das in zentraler Lage, 5 Minuten hat berichtet.

© Copyright: IMMOVATE Bei der Gleichenfeier in Graz.

43 Wohnungen für 64 Studierende

Insgesamt entstehen 43 Wohneinheiten, darunter Einzelgarconnieren und Wohnungen für WGs. Künftig sollen hier 64 Studierende wohnen können. Als Betreiber wurde mit GREENBOX ein erfahrener Anbieter gewonnen, der bereits mehrere Studentenheime in Graz betreibt. Das neue Studentenheim punktet vor allem mit seiner Lage: Direkt am Park des neuen Stadtteils gelegen, bietet das Umfeld Sportmöglichkeiten und viel Grün. Auch die Anbindung ist ideal. Rund 9,8 Millionen Euro wurden in das Projekt investiert. Finanziert wurde es über ein Bauherrenmodell. Das Grazer Zentrum ist in wenigen Minuten mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Zusätzlich stehen Angebote wie Carsharing oder Paketstationen zur Verfügung. „In den kommenden Monaten werden der Innenausbau, der Einbau der

Technischen Gebäudeausrüstung, die Fassadensanierung an der Ostseite und der Einbau der

Rahmenstockfenster hofseitig umgesetzt. Wir rechnen mit der planmäßigen Fertigstellung zum

Sommersemester 2027“, freuen sich die Projektverantwortlichen der IMMOVATE, Hannes Url und Alois Zechner.