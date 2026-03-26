Verkehrsberuhigung im Harmsdorf-Viertel: 70 Prozent stimmen Maßnahmen zu

Im Harmsdorf-ORF-Viertel in Graz wird es künftig deutlich ruhiger. Nach einem der größten Beteiligungsprozesse der Stadt steht nun ein umfassendes Maßnahmenpaket fest und das mit klarer Zustimmung der Bevölkerung.

Über 8.000 Bewohner und Unternehmen wurden in den vergangenen Monaten mehrfach in den Planungsprozess eingebunden. Das Ergebnis ist eindeutig: Rund 70 Prozent unterstützen die geplanten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. Besonders groß ist die Zustimmung dort, wo es um mehr Sicherheit und geringere Geschwindigkeiten geht.

Wunsch nach mehr Sicherheit

Der Bedarf war schon lange da. Vor allem Familien und ältere Menschen wünschen sich weniger Verkehr und mehr Sicherheit im Alltag. Bereits seit vielen Jahren gibt es im Harmsdorf-ORF-Viertel den Wunsch nach mehr Verkehrsberuhigung. Ziel war es daher, gemeinsam mit den Menschen vor Ort Lösungen zu entwickeln, die Sicherheit erhöhen und gleichzeitig im Alltag funktionieren. „Ich nehme den Wunsch nach mehr Ruhe, Sicherheit und Lebensqualität sehr ernst – besonders für Kinder und ältere Menschen“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. „Das Verkehrskonzept für das Harmsdorf-Orf-Viertel basiert auf einem intensiven Beteiligungsprozess und umfassenden Verkehrsuntersuchungen“, so eine der beiden Projektleiterin Barbara Urban von der Verkehrsplanung. Nach der ersten Befragung zum Stimmungsbild und zu den zentralen Herausforderungen wurden erste Maßnahmen entwickelt. Diese wurden in der zweiten Befragung sowie im Rahmen einer Planungsausstellung vorgestellt und weiter diskutiert. Die Rückmeldungen daraus wurden wiederum genutzt, um das Maßnahmenpaket gezielt zu erweitern und zu schärfen.

Maßnahmen im Detail Maßnahmen im Detail

Errichtung von Gehwegen in der Harmsdorfgasse, am Neufeldgweg, in der Scheiger-

gasse und der Emil-Ertl-Gasse

gasse und der Emil-Ertl-Gasse Errichtung eines Geh- und Radweges in der Schergergasse und damit Erhöhung der

Sicherheit an der Kreuzung Scheigergasse/Emil-Ertl-Gasse

Etappenweise fußgänger:innen- und radfahrer:innenfreundliche Neugestaltung des Neufeldwegs

Ausweitung der Rechts-vor-Links-Regel auf sechs weitere Kreuzungen

Entsiegelung und Verbesserung der Sicherheit an zwei Kreuzungen, drei neue Bäume werden gepflanzt

Wechselseitiges Parken in der Harmsdorfgasse und Wittenbauerstraße

Parkraumbewirtschaftung wird überprüft und angepasst

Alle weiteren Maßnahmen finden Sie auf www.graz.at/verkehrsberuhigung

Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer

Ein Fokus liegt auf der besseren Nutzung des öffentlichen Raums. Neue Geh- und Radwege sowie angepasste Verkehrsregeln sollen vor allem Fußgänger und Radfahrer schützen. Auch Parkregelungen werden überarbeitet und an die neuen Gegebenheiten angepasst. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Neufeldweg. Hier sollen Verkehr reduziert, Geschwindigkeiten gesenkt und die Straße insgesamt sicherer gestaltet werden. Geplant sind klar abgegrenzte Gehbereiche, strukturierte Parkflächen und zusätzliche Grünflächen mit neuen Bäumen. Ein wichtiger Bestandteil bleibt die bestehende Fahrradstraße in der Marburger Straße. Sie soll weiterhin dazu beitragen, den Durchzugsverkehr aus den Wohnstraßen fernzuhalten. Die Umsetzung erfolgt schrittweise. Nach rund einem Jahr werden die Maßnahmen überprüft und bei Bedarf weiter angepasst.