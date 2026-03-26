Graz99ers sind Österreichischer Meister: Eishockey-Jubel in Graz

Großer Jubel in der Murstadt: Die Graz99ers haben sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Titel des österreichischen Eishockey-Meisters gesichert. Möglich wurde das durch das Aus des KAC in den Play-offs.

Mit dem Ausscheiden des Rekordmeisters KAC ist klar: Kein anderes österreichisches Team ist mehr im Bewerb vertreten. Damit geht der nationale Titel automatisch an die Graz99ers.

Mit dem Ausscheiden des Rekordmeisters KAC ist klar: Kein anderes österreichisches Team ist mehr im Bewerb vertreten. Damit geht der nationale Titel automatisch an die Graz99ers.

Mit dem Ausscheiden des Rekordmeisters KAC ist klar: Kein anderes österreichisches Team ist mehr im Bewerb vertreten. Damit geht der nationale Titel automatisch an die Graz99ers. Ein großer Erfolg für den Klub und ein besonderer Moment für die gesamte Stadt.

Starke Saison zahlt sich aus

Die 99ers haben sich diesen Erfolg mit konstant starken Leistungen erarbeitet. Auch Serienmeister Salzburg wurde zuvor aus den Play-offs geworfen. Nun stehen die Grazer als einzige rot-weiß-rote Mannschaft im internationalen Teilnehmerfeld. Für die 99ers ist der Gewinn des Österreich-Titels aber nur ein Zwischenschritt. Das große Ziel bleibt der Gesamtsieg in der ICE Hockey League. Im Halbfinale wartet mit Fehervar ein starker Gegner. Die Serie startet am Sonntag mit einem Heimspiel, das innerhalb weniger Minuten ausverkauft war.

Ganz Graz fiebert mit, so auch Elke Kahr

Die Euphorie ist riesig. Fans und Verantwortliche hoffen nun auf den ganz großen Coup. Auch aus der Politik kommen Glückwünsche. Graz Bürgermeisterin Elke Kahr: „Die Graz99ers sind zum ersten Mal österreichischer Eishockey-Meister geworden. Das freut mich sehr, den Eishockey-Sport mag ich seit meiner Kindheit. Ganz herzliche Gratulation und alles Gute für die verbleibenden Spiele!“