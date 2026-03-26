Ab April: Hier gibt es das günstigste Sternemenü von Graz

Nach der jüngsten Auszeichnung mit einem Michelin-Stern erweitert Jan Eggers das kulinarische Angebot und bietet ab April jeden Samstag einen Royal Lunch an. Damit bietet die Goldene Birn das günstigste Sternemenü der Stadt an.

Die Goldene Birn in Graz erweitert aufgrund der Nachfrage jetzt die Öffnungszeiten. Das Spitzenlokal im Parkhotel wurde jüngst mit einem Michelin-Stern auszeichnet, welcher sich zu den vier Gault&Millau-Hauben und vier Falstaff-Gabeln gesellt und es somit zum besten Restaurant der Stadt macht. Ab April wird jeden Samstag Mittag ein Lunch in vier Gängen serviert sowie Aperos und Petit Four. „Alles Originalgerichte aus dem Abendmenü und zum Auftakt im April und Mai alles unter dem Motto Royal Fish“, wie Küchenchef Jan Eggers verrät. Dabei kommen die Gäste in den Genuss von Fisch-Gerichten wie „Carabinero mit Gänseleber, Brandade und Pinienkernen“, den Erfrischungsklassiker „Sisis Koks“ sowie „Rotbarbe mit Austern, Osietra- und Saiblings-Kaviar“ und als Dessert „Prinzessin auf der Erbse“.

Signature Dish Carabinero

Royal Lunch ab April, samstags um 12 Uhr

Philipp Florian, Gastgeber der Goldenen Birn und Chef des 4-Sterne-Superior Parkhotels, in dem das Sterne-Restaurant beheimatet ist: „Wir freuen uns sehr, unseren Gästen mit dem Royal Lunch nun eine Möglichkeit zu bieten, uns auch mittags zu besuchen.“ Serviert wird der Royal Lunch ab April immer um 12 Uhr. Reservierungen sind über die Website möglich. Das Gourmetrestaurant „Zur Goldenen Birn“ wurde im Guide Michelin 2026 erstmals mit einem Stern ausgezeichnet und ist damit die klare Nummer 1 in Graz.

Neues Mittagsangebot ergänzt Abendmenü

Im aktuellen Menü serviert Küchenchef Jan Eggers (u.a. Gault&Millau „Patissier des Jahres 2024″, Top-50 Köche Österreich) gemeinsam mit seinem Team feine Kreationen wie etwa „Wagyu mit Artischocke, Weichseln und geräuchertem Stör“. Beim Dessert trifft „Gänseleber auf Lemongras-Gin und Weizengras“. Neben dem neuen Mittagsangebot gibt es das Royal Dinner mit acht Gängen weiterhin zum Preis von 208 Euro sowie optionaler Weinbegleitung um 110 Euro. Auch die kleine Variante mit vier Gängen inklusive Aperos, Brot und Petit Fours um 130 Euro (Weinbegleitung ab 70 Euro) wird von Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr in der Goldenen Birn serviert.