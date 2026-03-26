„Grazer Mitte“: Neues Verkehrskonzept soll Innenstadt neu ordnen

Die Initiative „Grazer Mitte“ schlägt vor, die Grazer Zentralstadt in vier Sektoren zu gliedern, zwischen denen der direkte Wechsel vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß erfolgen soll. Der motorisierte Individualverkehr bleibt zwar weiterhin möglich, wird zwischen den Sektoren jedoch über den Gürtel geleitet, um Durchzugsverkehr in der Innenstadt zu reduzieren.

©Grazer Mitte Die vier Sektoren der Grazer Mitte.

Modell orientiert sich an internationalen Beispielen

Hintergrund des Konzepts sind wachsende Herausforderungen wie steigende Bevölkerungszahlen, zunehmender Platzmangel, Verkehrsbelastung sowie Lärm- und Luftprobleme. Auch die Verkehrssicherheit, etwa auf Schulwegen, soll durch eine Neuordnung verbessert werden. Grundlage bildet der Grazer Mobilitätsplan 2040, der eine stärkere Verlagerung auf nachhaltige Verkehrsmittel vorsieht. Das Modell orientiert sich an internationalen Beispielen wie Gent, wo ein ähnlicher Zirkulationsplan bereits umgesetzt wurde. Dort hat sich der Autoverkehr in der Innenstadt deutlich reduziert, während Fuß-, Rad- und öffentlicher Verkehr zugenommen haben. In Graz soll die Steuerung des Verkehrs unter anderem über sogenannte Modalfilter erfolgen, die Durchfahrten je nach Verkehrsmittel regeln.

©kk Kunsthaus Ist-Zustand. ©Blooming Cities Kunsthaus Visualisierung.

©kk Keplerbrücke Ist-Zustand. ©Blooming Cities Keplerbrücke Visualisierung.

Über die Vorteile des Modells

Die Initiative sieht mehrere Vorteile: flüssigeren Verkehr, mehr Platz im öffentlichen Raum, attraktivere Wirtschaftsstandorte sowie eine Entlastung für Anrainerinnen und Anrainer. Gleichzeitig soll das Konzept vergleichsweise kostengünstig umsetzbar sein, da bestehende Hauptverkehrsachsen genutzt werden. Unterstützung kommt von der Mobilitätsorganisation VCÖ. Diese bewertet den Ansatz als geeignet, um Verkehr, Lärm und Emissionen zu reduzieren. Erfahrungen aus anderen Städten würden zudem zeigen, dass weniger Autoverkehr zu mehr aktiver Mobilität und positiven Effekten für den Einzelhandel führen kann.