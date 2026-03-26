Nach schlechtem Sommer: Bad Weihermühle kämpft ums Überleben

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt am Donnerstag bekannt, dass über das Vermögen der Bad Weihermühle Event und Gastronomie GmbH mit Sitz in Graz ein Sanierungsverfahren eröffnet wurde.

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2023 gegründet. „Das Stammkapital in der Höhe von 35.000 Euro ist nur zur Hälfte eingezahlt, sodass der Gesellschafter zur Berichtigung der offenen Stammeinlage aufzufordern sein wird“, informiert der Alpenländischen Kreditorenverband (AKV). Unternehmensgegenstand ist insbesondere die Führung der Freizeitanlage „Bad Weihermühle“ in der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel sowie die Organisation von Veranstaltungen und Events. „Die schuldnerische Gesellschaft ist dabei Pächterin der Freizeitanlage. Saisonbedingt werden derzeit keine Dienstnehmer beschäftigt“, heißt es in einer Aussendung vom AKV.

Wetterbedingungen führten zu Umsatzeinbrüchen

Hinsichtlich der Insolvenzursachen weist man darauf hin, dass die letzte Sommersaison wettertechnisch durchwachsen gewesen sei, sodass es zu erheblichen Umsatzeinbußen gekommen sei. Die Verbindlichkeiten dürften ca. 100.000 Euro betragen, denen nur geringe Aktiva gegenüberstehen, nachdem man nur Pächterin ist.

Fortführung geplant

Angestrebt wird eine Weiterführung bzw. Wiedereröffnung des Betriebes im Sommer. Den Gläubigern wird vorerst ein 30%-iger Sanierungsplan unterbreitet, wobei 10 Prozent bar, 10 Prozent binnen einem Jahr und 10 Prozent binnen zwei Jahren bezahlt werden sollen.