Drei Fahrzeuge beteiligt: Unfall in Graz fordert Verletzte (25)

Am Donnerstagmorgen, dem 26. März 2026, ereignete sich in der Eggenberger Straße in Graz ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 25-jährige Motorradlenkerin erlitt dabei Verletzungen.

Gegen 8 Uhr lenkte eine 25-jährige Grazerin ihr Motorrad auf der Eggenberger Straße stadtauswärts in Richtung Westen. Aufgrund des dichten Morgenverkehrs bewegte sie sich zwischen den stehenden Fahrzeugkolonnen nach vorne und brachte ihr Motorrad schließlich vor dem Wagen eines 43-jährigen Grazers zum Stillstand.

25-jährige Motorradfahrerin verletzt

Zur selben Zeit näherte sich von hinten ein Rettungswagen, gelenkt von einem 22-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf das Heck des stehenden Wagens auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Auto nach vorne geschoben und kollidierte mit dem Motorrad. Die 25-Jährige wurde durch den Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt. Bei allen drei beteiligten Lenkern wurde ein Alkomattest durchgeführt, welcher jeweils negativ verlief. Die weiteren Erhebungen zum Unfallhergang werden von der Verkehrsinspektion Graz geführt.