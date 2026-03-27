Alkohol und Drogen am Steuer: Schwerpunktaktion „After Work“ in Graz

Bei gezielten Verkehrskontrollen am Donnerstagabend hat die Grazer Polizei verstärkt Alkohol- und Drogendelikte ins Visier genommen. Unter dem Motto „After Work“ wurden zahlreiche Lenker überprüft, mit deutlichen Konsequenzen.

Unter dem Motto „After Work“ fanden in Graz Verkehrskontrollen statt, um die Verkehrssicherheit zum Feierabend zu erhöhen. Im Zentrum der Kontrollen standen dabei insbesondere Lenker, die sich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr beteiligten.

Bilanz des Einsatzes

Im Zuge des Einsatzes führten die Polizisten insgesamt über 160 Alkoholmessungen durch. Dabei bestätigte sich die Notwendigkeit derartiger Kontrollmaßnahmen: Drei Fahrzeuglenkern musste noch an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen werden. Zudem gab es zahlreiche Anzeigen sowie eingehobene Organmandate wegen verschiedenster Verkehrsübertretungen. Der Leiter des Verkehrsreferats im Stadtpolizeikommando Graz, Oberstleutnant Roman Strauß, betonte die Notwendigkeit derartiger Kontrollen, da durch den hohen Kontrolldruck potenzielle Gefahrenquellen frühzeitig aus dem Verkehr gezogen werden konnten.