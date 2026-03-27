Amoklauf an Grazer Schule: Stipendium erinnert an getötete Lehrerin

Der 10. Juni 2025 hat sich in das Gedächtnis der Stadt eingebrannt. Ein Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz riss zehn Menschen aus dem Leben, elf weitere wurden schwer verletzt. Zurück blieb eine Stadt in Trauer. Monate später entsteht nun ein Zeichen, das über den Schmerz hinausweist und die Erinnerung lebendig hält.

©Stadt Graz/Fischer v.l.: Bürgermeisterin Elke Kahr, Dietmar Wiener, Peter Wiener, Uni-Graz-Rektor Peter Riedler und Maximilian Mazelle, Abteilungsleiter Abteilung für Kommunikation.

Ein Stipendium gegen das Vergessen

Im Grazer Rathaus wurde nun das Dorit-Wiener-Gedenkstipendium offiziell unterzeichnet. Es ist jener Lehrerin gewidmet, die bei dem Amoklauf getötet wurde und soll genau das weitertragen, wofür sie stand: Bildung, Offenheit und Menschlichkeit. Das Stipendium richtet sich vor allem an Lehramtsstudierende und ermöglicht internationale Erfahrungen. Es knüpft an die langjährige Partnerschaft zwischen Graz und Montclair in den USA an. Bürgermeisterin Elke Kahr fand bei der Unterzeichnung bewegende Worte: „Ihre Frau beziehungsweise Mutter war eine besondere Frau. Das haben wir von vielen Seiten in den letzten Monaten gehört. Sie konnte vielen Menschen etwas mitgeben.“

©Fabian Erlinger Ein Andenken für die beim Amoklauf getöteten Lehrerin Dorit Wiener.

Erinnerung mit Blick in die Zukunft

Auch Rektor Peter Riedler betonte die Bedeutung des Projekts: „Mit dem Dorit-Wiener-Gedenkstipendium verbinden die Stadt Graz und Universität Graz Erinnerung mit Zukunft: Wir eröffnen unseren Studierenden die Möglichkeit, internationale Erfahrungen zu sammeln, Horizonte zu erweitern und den Gedanken von Menschlichkeit, Bildung und Austausch weiterzutragen.“ Damit wird aus der Erinnerung ein Auftrag: jungen Menschen Perspektiven zu eröffnen, so, wie es Dorit Wiener selbst wichtig war.

©Stadt Graz/Fischer Bürgermeisterin Elke Kahr und Rektor Peter Riedler unterzeichneten die offiziellen Dokumente für das Dorit-Wiener-Gedenkstipendium.

Hoffnung für die Familie

Für die Familie ist das Stipendium ein emotionaler Moment. Es ist ein Schritt, der die Trauer begleitet und gleichzeitig Hoffnung gibt. Ihr Ehemann Dietmar Wiener sagt: „Es fällt mir immer noch schwer, daran zu denken. Aber zumindest ist es heute ein angenehmer Anlass zurückzudenken und eine Anerkennung für Dorits Arbeit.“ Auch ihr Sohn Peter spricht von den Werten seiner Mutter: „Es war meiner Mutter immer ein Anliegen, dass wir unseren Horizont erweitern und etwas von der Welt sehen.“

Eine Lehrerin, die Spuren hinterlässt

Dorit Wiener unterrichtete seit vielen Jahren am BORG Dreierschützengasse. Sie war mehr als nur Lehrerin, sie war Begleiterin, Vertrauensperson und Vorbild. Menschen aus ihrem Umfeld berichten von ihrer offenen Art, ihrem Engagement und ihrer Menschlichkeit, die Generationen von Schülern prägte. Für viele war sie eine wichtige Stütze, im Unterricht und darüber hinaus. Das neue Stipendium soll genau das bewahren: ihre Werte, ihre Haltung, ihr Wirken. Auch international wird das Projekt wahrgenommen. So betonte der Rektor der Montclair State University: „Wir ehren das Leben von Dorit Wiener mit diesem Stipendium. Dieses Stipendium wird sicherstellen, dass Dorits Andenken und ihre Werte immer erhalten bleiben.“