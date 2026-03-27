Heftiger Sturm in Graz: Dachteile lösen sich und bedrohen Straße

Der starke Sturm hat in der Nacht auch in der Landeshauptstadt deutliche Spuren hinterlassen. In der Wienerstraße musste die Berufsfeuerwehr Graz ausrücken, nachdem Teile eines Daches von einem Mehrparteienhaus abgerissen wurden.

Die heftigen Windböen rissen bei einem zweigeschoßigen Gebäude in der Grazer Wienerstraße Teile der Blechhaut aus der Verankerung. Die losen Elemente drohten auf die Straße zu stürzen. Die Grazer Berufsfeuerwehr sicherte die Gefahrenstelle rasch. Mithilfe eines Wechselladerfahrzeugs wurden die beschädigten Dachteile entfernt und gesichert. Während des Einsatzes mussten auch drei geparkte Autos aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Zudem kam es zu temporären Straßensperren, um die Arbeiten sicher durchführen zu können. Insgesamt standen 15 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Auch Polizei und Straßenmeisterei waren vor Ort.

©Berufsfeuerwehr Graz Die Grazer Berufsfeuerwehr sicherte die Gefahrenstelle rasch.

Sturm sorgt landesweit für Probleme

Nicht nur in Graz zeigt der Sturm seine Auswirkungen. In weiten Teilen der Steiermark ist die Feuerwehr im Dauereinsatz, 5 Minuten hat berichtet. Zusätzlich kommt es zu Stromausfällen: Rund 2.000 Haushalte sind aktuell ohne Versorgung. Die Energie Steiermark arbeitet an der Behebung der Störungen. Für die gesamte Steiermark gilt weiterhin eine Sturmwarnung. Experten rechnen mit Böen von bis zu 100 km/h. Die Situation könnte bis Samstag anhalten. Die Behörden rufen zur Vorsicht auf, insbesondere in der Nähe von Parks und Wälder.

©Berufsfeuerwehr Graz Mithilfe eines Wechselladerfahrzeugs wurden die beschädigten Dachteile entfernt und gesichert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 09:33 Uhr aktualisiert