Sturm legt Cargo Terminal Graz teilweise lahm: Verzögerungen drohen

Besonders betroffen sind die Portalkräne, die derzeit nicht einsatzfähig sind. Zudem kam es zu weiteren technischen Problemen im Terminalbereich, die den Ablauf erheblich beeinträchtigen. Der Betrieb kann aktuell nur teilweise aufrechterhalten werden und das auch nur eingeschränkt, das teilte die Steiermarkbahn jetzt mit.

Betrieb nur eingeschränkt möglich

Derzeit ist lediglich Terminal B in Betrieb, allerdings ebenfalls mit reduzierter Kapazität. Für Kunden bedeutet das vor allem eines: längere Wartezeiten und Verzögerungen bei der Abwicklung. Die Betreiber bitten daher darum, den Zulauf zum Terminal entsprechend anzupassen und mehr Zeit einzuplanen. Die Situation bleibt angespannt. Aufgrund des weiterhin stürmischen Wetters kann es aus Sicherheitsgründen jederzeit zu zusätzlichen Abschaltungen kommen, 5 Minuten hat berichtet. Das betrifft auch die aktuell noch verfügbaren Kapazitäten. Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck daran, die Schäden zu beheben und den regulären Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen. Gleichzeitig bedankt sich die Steiermarkbahn bei Partnern und Kunden für Verständnis und Unterstützung in dieser Ausnahmesituation. Wie 5 Minuten berichtet hat, herrscht derzeit eine Sturmwarnung für die Steiermark, diese soll voraussichtlich bis Samstag dauern. Das Land empfiehlt sich nicht in der Nähe von Parks und Wäldern aufzuhalten.