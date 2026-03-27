90 Liter Apfelsaft aus eigenem Garten für Grazer Kindergärten

In den Grazer Kindergärten läuft derzeit ein besonderes Nachhaltigkeitsprojekt. Rund 90 Liter frisch gepresster Apfelsaft stehen nun für die Kinder bereit. Das Besondere: Die Äpfel stammen direkt aus den Gärten der Kindergärten.

Anstatt ungenutzt am Boden zu verrotten, wurden die Äpfel gesammelt und weiterverarbeitet. Ermöglicht wurde dies durch die Mitarbeiter der Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG), einem städtischen Unternehmen, das einen nachhaltigen Mehrwert aus dem Fallobst in den Grazer Kindergärten schaffen wollte.

Kinder erleben Kreislauf hautnah

Der Saft wird nun an die beteiligten Kindergärten verteilt und bei der Jause ausgeschenkt. Für die Kinder ist das mehr als nur ein Getränk. Sie erleben direkt, wie aus Obst aus dem eigenen Garten ein fertiges Produkt entsteht, vom Sammeln bis ins Glas. Stadtrat Manfred Eber, zuständig für die GBG, machte sich vor Ort ein Bild vom Projekt: „Es ist großartig, dass die Kinder nun Apfelsaft aus den eigenen Gärten genießen können. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiter*innen des Service- und Reinigungsteams, die das Projekt ins Leben gerufen, die Äpfel gesammelt und zur Firma Zaunschirm gebracht haben, wo der Saft gepresst und abgefüllt wurde. Dieses Projekt zeigt, wie wertvoll Zusammenarbeit sein kann. Für die Kinder ist es eine tolle Erfahrung, den Saft aus Äpfeln des eigenen Gartens zu trinken.“