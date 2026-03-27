Radfahren verboten: Grazer Schmiedgasse wird zur reinen Fußgängerzone

Die Schmiedgasse wird künftig tagsüber zur reinen Fußgängerzone. Der Stadtsenat hat die neue Regelung nun beschlossen. Ziel ist es, die Sicherheit zu erhöhen und Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern zu reduzieren.

Konkret gilt: Im Abschnitt zwischen Landhausgasse und Stubenberggasse ist das Radfahren künftig nur noch zwischen 21.00 und 09.00 Uhr erlaubt. Tagsüber gehört die Gasse ausschließlich den Fußgängern. Die Umsetzung erfolgt ab 2. April mit der entsprechenden Beschilderung. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont: „Der Schutz der Fußgänger hat hier für mich oberste Priorität. Mit dieser klaren Regelung sorgen wir für mehr Sicherheit und ein gutes Miteinander in der Schmiedgasse.“

©Foto Fischer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Mehr Sicherheit und ein gutes Miteinander in der Schmiedgasse.“

Alternativen für Radfahrer

Für den Radverkehr stehen mit der Neutorgasse und der Raubergasse weiterhin wichtige Routen durch die Innenstadt zur Verfügung. Diese sollen zusätzlich verbessert werden. Ein zentraler Punkt ist dabei die Neutorgasse: Dort wird nach Ostern eine neue Ampelschaltung umgesetzt. Ziel ist es, den Verkehrsfluss deutlich zu verbessern. „Diese Ampel war für viele ein echter Bremsfaktor, gerade dort, wo wir eigentlich einen flüssigen Radverkehr wollen. Mir war wichtig, hier eine spürbare Verbesserung zu erreichen“, so Schwentner. Künftig soll die Neutorgasse weitgehend frei befahrbar sein, die Ampel schaltet nur noch bei Bedarf um.

Anpassung an tatsächliche Nutzung

Die unterschiedlichen Regelungen in der Schmiedgasse und der Herrengasse sind bewusst gewählt. Während in der Früh vor allem Radfahrer unterwegs sind, nimmt im Laufe des Tages der Fußgängerverkehr deutlich zu, etwa durch Einkauf und Gastronomie. Die Stadt reagiert damit auf die tatsächliche Nutzung der Innenstadt.