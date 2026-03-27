Nach überraschender Schließung: Book4Life startet in Graz neu durch

Nach der überraschenden Schließung des alten Standorts startet Books4Life Graz jetzt neu durch. Am 28. März öffnet der karitative Second-Hand-Buchladen erstmals seine Türen in der Leonhardstraße und bleibt seiner Mission treu.

Ende des vergangenen Jahres musste Books4Life seinen bisherigen Standort kurzfristig verlassen. Der Grund: Eigenbedarf im Quartier Leech, 5 Minuten hat berichtet. Nun folgt der Neubeginn. Mit einem Soft-Opening am 28. März von 14 bis 18 Uhr wird der neue Standort in der Leonhardstraße 45 offiziell eröffnet. Das Konzept hinter Books4Life ist einfach und wirkungsvoll: Gespendete Bücher werden günstig weiterverkauft und ein Großteil der Einnahmen gespendet. Mehr als 90 Prozent der Bücher kosten weniger als 5 Euro. Gleichzeitig fließen rund 80 Prozent der Erlöse in soziale Projekte. Seit der Gründung konnten bereits über 150.000 Euro gespendet werden. Unterstützt werden unter anderem Organisationen wie die Volkshilfe Steiermark, Hospiz Steiermark oder SOS-Kinderdorf.

Mehr als nur ein Buchladen

Books4Life ist nicht nur ein Ort zum Stöbern, sondern auch ein Treffpunkt. Hinter dem Projekt stehen rund 35 Freiwillige, die sich ehrenamtlich engagieren. Das Team ist bunt gemischt, Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft arbeiten hier zusammen. Ziel ist es, Literatur zugänglich zu machen, Armut zu bekämpfen und gleichzeitig einen Ort für Austausch und Gemeinschaft zu schaffen. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Nachhaltigkeit. Bücher werden nicht entsorgt, sondern weitergegeben und bleiben im Kreislauf. So verbindet das Projekt mehrere Ziele: Bildung fördern, Ressourcen schonen und soziale Initiativen unterstützen.

Große Auswahl für Leseratten

Am neuen Standort warten mehr als 3.200 Bücher auf neue Besitzer. Das Angebot reicht von Romanen über Sachbücher bis hin zu Kinder- und Jugendliteratur sowie fremdsprachigen Titeln. Nach dem Soft-Opening geht es ab 8. April in den regulären Betrieb. Geöffnet ist dann von Mittwoch bis Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr.