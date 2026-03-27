Manufactum in der Grazer Innenstadt eröffnet

Am 27. März um 12 Uhr hat "Manufactum" sein Warenhaus in der Murgasse in Graz im "Kastner & Öhler"-Gebäude eröffnet. Für das deutsche Omnichannel-Handelsunternehmen ist der Standort in Graz bereits der zweite in Österreich.

Die Umbauarbeiten im Erdgeschoss des Kastner & Öhler Jugendstilhauses sind abgeschlossen, die Türen des neuen Manufactum Warenhauses sind ab sofort geöffnet. Auf mehr als 500 Quadratmetern ist eine breite Auswahl an Produkten erhältlich: von Heimtextilien über Küchenutensilien und Gartenbedarf bis hin zu Büroartikeln, Körperpflege, Lebensmitteln und Bekleidung.

©Manufactum | v. l. n. r. Alexander Peters (Geschäftsführer Manufactum Gruppe), Kai Steffan (Vorsitzender der Geschäftsführung der Manufactum Gruppe), Frank Fischer (Storemanager Manufactum Warenhaus Graz) und Jörg Kanabei (Head of Retail Manufactum)

Messerschleif-Seminare, Barista-Kurse und Co. geplant

An den Eröffnungstagen sind ausgewählte Hersteller vor Ort, die Einblick in die Entstehung der Produkte geben und für Gespräche und Fragen zur Verfügung stehen. Auch zukünftig wird es Veranstaltungen mit Herstellern geben sowie Messerschleif-Seminare oder Barista-Schulungen.

Öffnungszeiten Das Manufactum Warenhaus in Graz ist montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.