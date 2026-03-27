Manufactum in der Grazer Innenstadt eröffnet
Am 27. März um 12 Uhr hat "Manufactum" sein Warenhaus in der Murgasse in Graz im "Kastner & Öhler"-Gebäude eröffnet. Für das deutsche Omnichannel-Handelsunternehmen ist der Standort in Graz bereits der zweite in Österreich.
Die Umbauarbeiten im Erdgeschoss des Kastner & Öhler Jugendstilhauses sind abgeschlossen, die Türen des neuen Manufactum Warenhauses sind ab sofort geöffnet. Auf mehr als 500 Quadratmetern ist eine breite Auswahl an Produkten erhältlich: von Heimtextilien über Küchenutensilien und Gartenbedarf bis hin zu Büroartikeln, Körperpflege, Lebensmitteln und Bekleidung.
Messerschleif-Seminare, Barista-Kurse und Co. geplant
An den Eröffnungstagen sind ausgewählte Hersteller vor Ort, die Einblick in die Entstehung der Produkte geben und für Gespräche und Fragen zur Verfügung stehen. Auch zukünftig wird es Veranstaltungen mit Herstellern geben sowie Messerschleif-Seminare oder Barista-Schulungen.
Öffnungszeiten
Das Manufactum Warenhaus in Graz ist montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.
Über Manufactum
Manufactum bietet seit über 30 Jahren Produkte für einen bewussteren Konsum im Alltag an. Das Sortiment umfasst ausgewählte, langlebige und reparierbare Waren aus verschiedenen Bereichen, von Haushalts- und Gartenartikeln bis zu Kleidung und Alltagsgegenständen. Erhältlich sind sie online, per Katalog sowie in Filialen in mehreren deutschen Städten sowie in Wien und Graz.