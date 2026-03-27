Gutschein-Dusche im CITYPARK: In 30 Sekunden bis zu 1.000 Euro gewinnen

Der CITYPARK sorgt rund um Ostern für besondere Erlebnisse für die ganze Familie. Höhepunkt ist am Karfreitag, 3. April 2026, die spektakuläre ZEHNER-Gutschein-Dusche am Panorama Platz. Dabei haben 20 glückliche Kunden die Chance, in einer Gutschein-Dusche so viele ZEHNER-Shopping-Gutscheine wie möglich zu fangen. Die Ziehungen finden um 13, 14, 15 und 16 Uhr statt. Wird eine Losnummer aufgerufen, geht es direkt in die Dusche- dort bleiben 30 Sekunden, um möglichst viele Gutscheine zu schnappen. Der Maximalgewinn beträgt 1.000 Euro. „Mit der ZEHNER-Gutschein-Dusche möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern zu Ostern ein besonderes Erlebnis bieten, das Shopping mit Unterhaltung verbindet und für jede Menge Spaß sorgt“, so CITYPARK Center-Manager Richard Oswald.

Special Guest für den guten Zweck

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher um 15 Uhr: Stani, Frontman der Band Alle Achtung, nimmt als Special Guest an der Gutschein-Dusche teil. Die von ihm gefangenen Gutscheine werden an Alpha Nova gespendet. Stani war selbst 20 Jahre Betreuer bei Alpha Nova. Alpha Nova ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das Menschen dabei unterstützt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Programm für die Kleinen und Speisesegnung

Auch für die jüngsten Gäste wird in den Osterferien einiges geboten. In der Spieleburg wartet von 30. März bis 4. April ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit Ostereier-Bingo, Ostereiersuche und vielen kreativen Aktivitäten. Während die Kinder betreut werden und Osterabenteuer erleben, können Eltern entspannt shoppen. Auch heuer findet im CITYPARK eine traditionelle Speisensegnung statt. Am Karsamstag, 4. April, um 11 Uhr lädt ein Geistlicher der Pfarre Karlau am Panorama Platz dazu ein, Osterspeisen segnen zu lassen.