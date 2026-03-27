Unfall beim Grazer Shopping Nord sorgt für Sperren und Staubildung

Nach einem Verkehrsunfall im Bereich Shopping Nord kam es am Freitagnachmittag im Grazer Norden zu massiven Verkehrsbehinderungen. Mehrere Straßen und ein wichtiger Autobahnzubringer waren betroffen.

Im Umfeld des Einkaufszentrums Shopping Nord ist es laut Medienberichten am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, der weitreichende Folgen für den Verkehr hatte. Der Autobahnzubringer Graz-Nord musste in weiterer Folge gesperrt werden. Im Grazer Norden kam es daraufhin zu erheblichen Staus, die sich bis in den Abend hinein auf mehreren Hauptverkehrsachsen bemerkbar machten.

Weitflächige Staubildung

Besonders betroffen waren die Wiener Straße, die Weinzöttlstraße sowie die Andritzer Straße, wo es zu teils deutlichen Verzögerungen kam. Auch auf dem gesperrten Zubringer bildete sich ein Rückstau mit spürbarem Zeitverlust für Verkehrsteilnehmer. Die Sperre führte zudem zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Mehrere Buslinien mussten umgeleitet werden, was ebenfalls zu Verzögerungen führte. Ersatzrouten waren ebenfalls betroffen, weshalb mit weiteren Verspätungen gerechnet werden musste.