Reform bringt strengere Regeln: Kritik an neuer Wohnunterstützung

Mit April treten in der Steiermark neue Regeln für die Wohnunterstützung in Kraft. Kritik dazu kommt aus Graz: Die Änderungen würden für viele den Zugang erschweren.

Mit 1. April 2026 wird die Wohnunterstützung in der Steiermark neu geregelt. Die Reform sieht unter anderem strengere Anspruchsvoraussetzungen, verpflichtende Deutschkenntnisse für Drittstaatsangehörige sowie genauere Nachweise über geleistete Beiträge ins Sozialsystem vor. Zudem gelten längere Mindestaufenthaltszeiten und verkürzte Meldefristen bei Einkommensänderungen. Gleichzeitig soll es Verbesserungen für Menschen mit Behinderung geben.

Reform der Wohnunterstützung bringt Einschränkungen

Kritik an den Änderungen kommt von der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr. Sie sieht in der Reform eine weitere Einschränkung beim Zugang zur Unterstützung, während die Wohnkosten weiterhin hoch bleiben. Die Zahl der Anspruchsberechtigten wird dadurch weiter sinken, wird kritisiert. Bereits in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Bezieher deutlich zurückgegangen. Während 2009 noch mehr als 34.000 Haushalte Unterstützung erhielten, waren es zuletzt rund 16.000.

Personengruppen „fallen aus dem System“

Durch die neuen Regelungen könnten weitere Personen aus dem System fallen, ohne dass gleichzeitig mehr leistbarer Wohnraum geschaffen werde. Auch einzelne Gruppen sind von den Änderungen betroffen: So haben Studierende künftig keinen Anspruch mehr auf die Leistung. Laut Kahr erschwert dies insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen den Zugang zum Wohnungsmarkt. Die Grazer Bürgermeisterin warnt zudem, dass strengere Kriterien die Abhängigkeit von anderen Sozialleistungen erhöhen könnten. Statt Einschränkungen fordert sie verstärkte Investitionen in den sozialen Wohnbau, um langfristig für Entlastung zu sorgen.