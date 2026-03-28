Tödlicher Unfall in Graz: Fußgänger (82) stirbt nach Kollision

In Graz-Gösting kam es Freitagnachmittag zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 82-Jähriger wurde nach einer Kollision mit einem Lkw auf die Fahrbahn geschleudert und tödlich verletzt.

Auf der Judendorferstraße in Graz-Gösting kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Fußgänger.

Auf der Judendorferstraße in Graz-Gösting kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Fußgänger.

Ein schwerer Unfall erschütterte am Freitag, dem 27. März 2026, den Grazer Bezirk Gösting. Gegen 15.10 Uhr war ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit einem Lkw auf der Judendorferstraße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 22 kam es dabei zu einer folgenschweren Kollision mit einem 82-jährigen Grazer, der zu Fuß unterwegs war.

Seitliche Kollision mit fatalen Folgen

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es zu einer seitlichen Berührung zwischen dem Lkw und dem Fußgänger gekommen sein. Der 21-Jährige gab später an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben und setzte seine Fahrt fort. Für den 82-Jährigen nahm das Unglück jedoch eine dramatische Wendung: Er wurde auf die Fahrbahn geschleudert.

Von mehreren Autos erfasst

Am Boden liegend dürfte der Mann in weiterer Folge von mehreren nachkommenden Pkw überrollt worden sein. Trotz allem kam für ihn jede Hilfe zu spät, er erlitt tödliche Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Lenker ausgeforscht

Dank Videoaufzeichnungen konnte die Polizei den Lkw-Lenker rasch an seiner Wohnadresse ausforschen und befragen. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Zudem wurde eine Spurensicherung am Fahrzeug angeordnet, um den Unfallhergang genau zu klären.

Weitere Ermittlungen im Gange

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Beschlagnahmung des Leichnams an, der zur weiteren Untersuchung in die Gerichtsmedizin überstellt wurde. Weitere Einvernahmen sowie Zeugenbefragungen stehen noch aus. Während der laufenden Unfallaufnahme kam es im Stadtgebiet zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.