Grazer Studio räumt bei Ö3-Podcast-Awards groß ab

Großer Erfolg für die Steiermark: Gleich vier Podcasts aus Graz wurden bei den Ö3-Podcast-Awards 2026 ausgezeichnet. Hinter allen Formaten steht das Studio „DAS POD“ und das kürt sich damit zum erfolgreichsten Österreichs.

Podcasts begleiten viele Menschen täglich, ob unterwegs, daheim oder in der Arbeit. Welche Formate besonders gut ankommen, zeigt jedes Jahr der Ö3-Podcast-Award. Heuer sorgt dabei vor allem ein Grazer Studio für Aufsehen: „DAS POD“ steht hinter gleich vier ausgezeichneten Produktionen und ist damit das erfolgreichste Podcast-Studio des Landes. Die Bandbreite der prämierten Inhalte reicht von Fußball-Leidenschaft über Reisegeschichten bis hin zu gesellschaftlich wichtigen Themen wie den Wechseljahren. Damit zeigt sich einmal mehr, wie vielfältig die steirische Podcast-Szene ist.

©DAS POD | Die Grazer Podcast-Macher feiern vier Top-Platzierungen.

Erfolge in der Kategorie „Corporate“

Besonders stark schnitt DAS POD in der Kategorie „Corporate“ ab. Der Reise-Podcast „Weltweitwandern“ rund um den Grazer Christian Hlade erreichte den dritten Platz. Auch „Salzkammergut Secrets“ mit Sabine Stummer schaffte es ins Finale. Beide Formate nutzen Podcasts gezielt für ihre Unternehmenskommunikation. Unterstützung kam dabei vom Grazer Studio. Miteigentümer Alex Stegisch sagt dazu: „Es ist schön, wenn innovative Ideen und hohe Standards am Ende auch belohnt werden.“

Top-Platzierungen unter 1.300 Podcasts

Auch in der Hauptkategorie „Podcast des Jahres“ konnten sich zwei Grazer Produktionen durchsetzen und das bei insgesamt 1.300 Einreichungen. Der Sturm-Graz-Fanpodcast „BlackFM“ landete auf Platz neun. „Der Sieg wäre großartig gewesen, aber Platz neun war unser Ziel“, so Mitgründer Frank Wonisch. Eine besondere Geschichte steckt auch hinter der Platzierung: „im Vorjahr waren wir auf Platz 19. Gemeinsam mit der heurigen Platzierung ergibt sich daraus das Gründungsjahr von Sturm Graz, 1909.“

Tabuthema Menopause im Fokus

Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Podcast „Von wegen Pause“ von Birgit Fenderl, der sich mit den Wechseljahren beschäftigt. Das Format erreichte Platz 15 und will ein oft tabuisiertes Thema sichtbar machen. „Dass es gleich Platz 15 wird, hat mich mehr als überrascht und ist eine große Ehre“, sagt Fenderl. Mit ihrem Podcast schafft sie Raum für offene Gespräche und liefert Informationen für Frauen in dieser Lebensphase.

Steiermark als Podcast-Hotspot

Der Vierfach-Erfolg unterstreicht die wachsende Bedeutung der Steiermark als kreativer Standort für Podcasts. DAS POD ist dabei in Graz, Wien und sogar mobil im Einsatz – von der Idee bis zur Vermarktung. Wer mehr über die Erfolgsgeschichte erfahren will, hat am 7. April 2026 in Graz die Gelegenheit dazu. Bei der Veranstaltungsreihe „Marketing Sho(r)ts“ dreht sich unter dem Motto „Hört, hört!“ alles um Podcasts.