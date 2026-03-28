Baum stürzt auf Stromleitung und löst Waldbrand aus

Ein umgestürzter Baum hat im Niesenbachgraben in Übelbach einen Waldbrand ausgelöst. Zahlreiche Feuerwehren standen im Einsatz. Starker Wind und schwer zugängliches Gelände machten die Löscharbeiten besonders schwierig.

Mehrere Feuerwehren standen im Niesenbachgraben in Übelbach im Einsatz, um den Waldbrand zu bekämpfen.

Mehrere Feuerwehren standen im Niesenbachgraben in Übelbach im Einsatz, um den Waldbrand zu bekämpfen.

Am Freitag, dem 27. März 2026, schrillten um 13.03 Uhr die Sirenen: Im Niesenbachgraben in Übelbach (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) brach ein Waldbrand aus. Rasch rückten mehrere Feuerwehren aus, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Vor Ort zeigte sich schnell, dass die Situation anspruchsvoller war als zunächst angenommen.

Baum stürzt auf Stromleitung

Auslöser des Brandes war ein Baum, der durch den starken Wind umstürzte und auf eine Stromleitung fiel. Dadurch entstand in weiterer Folge das Feuer, das sich wegen der Witterung rasch ausbreitete. Für die Einsatzkräfte war daher schnelles Handeln entscheidend, um eine größere Ausbreitung zu verhindern.

Schwieriges Gelände erschwert Löscharbeiten

Die Brandbekämpfung gestaltete sich nicht einfach. Das Gelände im betroffenen Bereich war laut den Einsatzkräfte schwer zugänglich, was die Löscharbeiten deutlich erschwerte. Gemeinsam mit mehreren Feuerwehren unterstützten die Kräfte mit ihrem BLF den Einsatz. Schritt für Schritt gelang es, sich zum Brandherd vorzuarbeiten und die Flammen einzudämmen.

©Freiwillige Feuerwehr Friesach-Wörth Ein umgestürzter Baum auf einer Stromleitung löste den Brand aus. Starker Wind erschwerte die Lage zusätzlich. ©Freiwillige Feuerwehr Friesach-Wörth Das unwegsame Gelände machte die Löscharbeiten herausfordernd, nach rund 1,5 Stunden war der Brand unter Kontrolle.

Brand nach 1,5 Stunden unter Kontrolle

Nach rund eineinhalb Stunden konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Der Brand war unter Kontrolle. Im Anschluss folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Erst danach rückten die Einsatzkräfte wieder in ihre Rüsthäuser ein und stellten nach der Reinigung der Geräte die Einsatzbereitschaft her.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Im Einsatz standen zahlreiche Feuerwehren, darunter Übelbach-Markt, Deutschfeistritz, Peggau, Stiwoll, Feldkirchen, Seiersberg, Kleinstübing, Rötelstein, Friesach-Wörth, Frohnleiten-Stadt, Tulwitz und Semriach. Unterstützt wurden sie von der MRAS-Gruppe des Bereichsfeuerwehrverbandes Graz-Umgebung sowie mehreren Einsatzleitern. Gemeinsam gelang es, den Brand rasch einzudämmen und größeren Schaden zu verhindern.