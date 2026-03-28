Heftige Sturmböen: Hausteile krachen auf Straße in Gratwein

Am Freitag, dem 27. März 2026, um 11.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gratwein per Sirene zu einem Einsatz gerufen. Auslöser war ein Unwetter, das sichtbare Schäden hinterließ. Teile eines Hauses lösten sich und stürzten direkt auf die Straße. Dadurch war die Fahrbahn blockiert und stellte eine akute Gefahr dar.

©Freiwillige Feuerwehr Gratwein Die Feuerwehr Gratwein beseitigte die Gefahrenstelle rasch. ©Freiwillige Feuerwehr Gratwein Nach rund 45 Minuten war der Einsatz für die Floriani erfolgreich beendet.

Straße rasch wieder frei

Unter der Einsatzleitung von BM Marco Sauseng rückten sieben Mitglieder der Feuerwehr zur Einsatzstelle aus. Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte schnell einen Überblick über die Lage. Die Situation erforderte ein zügiges Handeln, um die Straße wieder sicher passierbar zu machen. Die Feuerwehrleute beseitigten die herabgestürzten Teile rasch. Dadurch konnte die blockierte Fahrbahn in kurzer Zeit wieder freigegeben werden. Während die Arbeiten liefen, standen weitere drei Floriani in Bereitschaft. Sie hätten im Ernstfall sofort eingreifen können. „Die Gefahrenstelle wurde rasch beseitigt und der Einsatz konnte nach ca. 30–45 Minuten erfolgreich beendet werden. Während des Einsatzes standen weitere 3 Floriani in Bereitschaft“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Gratwein abschließend.