Palmkatzerl-Aktion: Grüne starten Oster-Markt-Tour in Graz

Am Palmsamstag waren die Grünen auf Grazer Bauernmärkten unterwegs. Mit Palmkatzerl, Schokolade und offenen Ohren suchten sie das Gespräch, um zu erfahren, was sich die Grazer für ihre Stadt wünschen.

Mit Beginn der Osterferien sind die Grünen in Graz auf Tour gegangen. Am Palmsamstag, dem 28. März, fiel der Startschuss auf zwei der bekanntesten Bauernmärkte der Stadt: am Lendplatz und am Kaiser-Josef-Platz. Dort suchte das Team rund um Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Landessprecherin Sandra Krautwaschl das direkte Gespräch mit den Menschen. Im Mittelpunkt stand die Frage: Was wünschen sich die Grazer für ihren Alltag?

Palmkatzerl und klare Botschaften

Neben Gesprächen verteilten die Grünen auch kleine Aufmerksamkeiten: Palmkatzerl, Schokolade und die Informationsbroschüre „Graz Plus“. Die Süßigkeit kommt nicht zufällig zum Einsatz – sie ist bio, fair gehandelt und wird in der Steiermark von Zotter produziert. Dazu gibt es eine klare Botschaft: „Schokolade löst keine Probleme. Gute Politik tut’s.“ Damit wollen die Grünen ihre inhaltlichen Anliegen direkt mitgeben.

©Grüne | Die Grünen verteilten am Palmsamstag Palmkatzerl und suchten das Gespräch am Grazer Markt.

Zuhören als politischer Zugang

Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner steht vor allem eines im Vordergrund: der direkte Austausch. „Graz blüht auf und das spürt man auch im Gespräch mit den Menschen. Gerade jetzt im Frühling kommen wir leicht ins Reden: Was wünschen sie sich für ihren Alltag, was braucht es als Nächstes? Genau dieses Zuhören ist mir wichtig – denn die besten Ideen entstehen dort, wo wir direkt miteinander sprechen“, betonte sie vor Ort.

Weitere Termine geplant

Die Aktion bleibt kein einmaliger Termin. Weitere Verteilaktionen sind bereits geplant, sowohl in der Karwoche als auch nach den Osterferien. Der nächste fixe Termin steht schon fest: Am Gründonnerstag, 2. April, sind die Grünen erneut von 9 bis 13 Uhr am Kaiser-Josef-Platz und am Lendplatz anzutreffen.