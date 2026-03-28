Steirisches Traditionsunternehmen erhält Landeswappen

Besondere Würdigung für ein steirisches Traditionsunternehmen: Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte diese Woche die Urkunde über die Berechtigung zur Führung des Steiermärkischen Landeswappens an die Trachtenmode Hiebaum GmbH in Studenzen. Damit wird ein Betrieb ausgezeichnet, der seit mehr als sieben Jahrzehnten für hochwertige Trachten, gelebtes Handwerk und regionale Identität steht.

LH Mario Kunasek überreichte die Urkunde in Studenzen

„Trachtenmode Hiebaum ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie es gelingt, Tradition zu bewahren und gleichzeitig erfolgreich in die Zukunft zu führen. Seit 1955 steht das Unternehmen für Qualität, Regionalität und echtes Handwerk. Damit leistet es einen unverzichtbaren Beitrag zur Pflege unserer steirischen Identität und sichert zugleich wertvolle Arbeitsplätze in der Region”, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek in seiner Laudatio.

Mit der Verleihung des steirischen Landeswappens werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich durch besondere wirtschaftliche Leistungen sowie durch ihre Verdienste um das Land Steiermark hervorheben. Trachtenmode Hiebaum erfüllt diese Voraussetzungen in besonderer Weise: Als familiengeführte Manufaktur samt Modehaus verbindet der Betrieb handwerkliche Präzision mit einem klaren Bekenntnis zu Qualität und Herkunft.

Mehr als 70 Jahre gelebte steirische Tradition

Seit der Gründung im Jahr 1955 hat sich Trachtenmode Hiebaum zu einer der letzten rein steirischen Trachtenmanufakturen entwickelt. Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fertigen in Handarbeit und unter Verwendung hochwertiger heimischer Materialien authentische Trachten – darunter die bekannte Vulkanland-Tracht, die Rosegger-Tracht oder die klassische Steirertracht. Die Kombination aus traditionellem Handwerk, regionaler Verwurzelung und wirtschaftlicher Beständigkeit macht das Unternehmen zu einem wichtigen Arbeitgeber in der Südoststeiermark und zu einem Aushängeschild steirischer Volkskultur weit über die Landesgrenzen hinaus. Die Geschichte des Unternehmens ist eng mit der Gründerfamilie verbunden: Alois und Anna Maria Hiebaum legten den Grundstein für den Betrieb, der heute von Ingrid und Josef Schiffer erfolgreich weitergeführt wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.03.2026 um 13:55 Uhr aktualisiert